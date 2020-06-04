Определен первый победитель Национальной премии «Хрустальный компас»

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По результатам интернет-голосование определен первый победитель престижной международной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия «Хрустальный компас».

В специальной номинации «Признание общественности» статуэтку из хрусталя и серебра завоевало Красноярское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество» с проектом под названием «Локация РГО «Мыс Челюскин» в рамках проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в городе Красноярске». Голосование на сайте Премии проходило с 1 по 31 мая. За проект-победитель было отдано 43 647 голосов, а всего за работы номинантов на сайте проголосовали 218 872 раз. Победителей в других номинациях определит экспертный совет.

Ключевые цели и задачи проекта-обладателя «географического Оскара» в номинации «Признание общественности» – используя возможности XXIX Всемирной зимней универсиады, создать уникальную локацию «Мыс Челюскин» для просвещения об освоении Арктической территории. С 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске впервые в России прошла XXIX Всемирная зимняя универсиада, участники которой разыграли 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. В соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира. В дни проведения состязаний на территории Парка Универсиады в Красноярске на острове Татышев Красноярским краевым отделением РГО была организована одна из самых популярных локаций – «Мыс Челюскин». Для популяризации историко-культурного наследия освоения Арктической территории на локации «Мысе Челюскин» были установлены две стилизованные под 50-80 годы полярные палатки и настоящая метеорологическая станция, представлены радиорубка 60-х годов и уникальные вещи из фондов РГО и известных советских полярников - радиостанции, компасы, мебель и арктическая одежда, газеты, документы и посуда. Была организована работа фотозоны, полевой кухни и «Полярной почты» - можно было прямо оттуда отправить специальную тематическую открытку Русского географического общества. Также в рамках проекта были представлены детали легендарного самолёта «Борт Тюрикова», впервые продемонстрированные широкой публике на площадке «Мыс Челюскин». Рядом с палатками стоял полярный вертолёт «Ми-2» красноярской авиакомпании «АэроГео». Красноярцам, участникам и гостям Всемирной зимней универсиады помогали волонтёры РГО, которые проводили экскурсии и рассказывали о представленных экспонатах.

Площадку посетили президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Первый Вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Ерёмин, а также многочисленные иностранные делегации. В их числе атташе по вопросам обороны и спорта посольства Швейцарии Бруно Алоиз Русси, атташе посольства Швейцарии Ханна Милуска, мэр города Люцерн Беат Цюсли, вице-президент исполнительной дирекции Универсиады-2021 в Люцерне

Наклаус Блейкер, а также президент исполнительной дирекции Зимней универсиады в Турине-2007 Рикардо Д'Элисио и другие гости. Тысячи посетителей оставили свои отзывы о площадке РГО. Среди них большое число с просьбой сохранить идею этой исторической площадки в виде постоянно действующего музейного комплекса. Организация данной площадки была реализована в просветительских целях в рамках проекта создания в Красноярске на историческом острове Молокова «Парка-музея освоения Севера». Популярность данной локации подтвердила необходимость реализации этого уникального музейного проекта. В целом, в дни проведения Универсиады локацию РГО «Мыс Челюскин» посетили более 100 тысяч человек. «Мыс Челюскин» стал одной из самых популярных локаций в Парке Универсиады. Проект был проведен при поддержке партнёров – ПАО ГМК «Норильский никель», авиакомпании «АэроГео», Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сибирского федерального университета и НИИ "Центр экологической промышленной политики".

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,9 млн человек. В разное время обладателями «Хрустального компаса» становились Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова, Северный флот и подразделения РАН и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас»