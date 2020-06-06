СЕНСАЦИЯ! Янине Студилиной страшно в Англии

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"Не дай бог здесь кому-то заболеть: если умираешь, то тебя, конечно, спасут, но если просто болеешь — это кошмар!"

"Не дай бог здесь кому-то заболеть: если умираешь, то тебя, конечно, спасут, но если просто болеешь — это кошмар!"

В интервью информационному центру "Известия", российская актриса и жена Александра Роднянского младшего поделилась произошедшей ситуацией. В связи с карантином ей с мужем пришлось остаться в Англии.

И на вопрос о том, страшно ли ей, Янина ответила весьма категорично: "Очень страшно, Английская система здравоохранения мне сильно не нравится". Она рассказала, что однажды у её ребёнка была температура под 40. Пришедший врач лишь предложил дать парацитамол. В России же сразу бы поставили укол, сбили температуру.

Похожая ситуация возникла и у её подруги. Когда у той поднялась температура до 40, она решила позвонить врачам. На жалобу ей ответили, мол, ничего страшного - если дышишь, значит, всё в попядке. Актриса так распереживалась за подругу: "Мне казалось, я сама умирала". В итоге, за 3-4 недели переболела вся семья.

Заставляет задуматься, не правда ли?

Автор: Марк Тютюнник