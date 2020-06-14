Прямой эфир «Моя Россия! Моя страна»

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В социальной сети Инстаграм в аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона @/biblioteka_balliona 11 июня состоялся прямой эфир в формате патриотического часа, приуроченный ко Дню России - «Моя Россия! Моя страна».

Началась трансляция с пересказа истории Дня России. Сначала праздник, принятый 12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР назывался «День независимости России». Тогда же была принята Декларация о государственном суверенитете России. Россия стала отдельным, самостоятельным государством, основанным на принципах равноправия. В 1994 году Президент Борис Николаевич Ельцин издал Указ, согласно которого праздник стал называться «День России». В настоящее время День России – один из самых важных календарных праздников, являющихся своего рода символом государства.

Затем ведущая предложила участникам эфира рассмотреть государственные символы: флаг и герб, узнав их историю.

Во второй части мероприятия состоялась виртуальная встреча с руководителем клуба «ИСТОКИ» - Коноваловой Алевтиной Юрьевной. Поэтесса рассказала о выпусках литературно-краеведческого альманаха «ИСТОКИ». А еще прочитала несколько замечательных стихотворений и рассказов о нашей Родине.

Источник: ЦГБ им. Баллиона