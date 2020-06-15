«Рисуй! Пиши! Рассказывай!»: итоги конкурса

/Культура/

Государственный музей спорта подвел итоги всероссийского конкурса «Рисуй! Пиши! Рассказывай!», организованного в рамках федерального проекта-мотивации «Страна героев».

Проявить свои способности участники могли с 1 марта по 31 октября 2019 года в трех номинациях. Оценивались творческие работы в формате иллюстрированного рассказа, эссе или видеоролика. Все они посвящены отечественным героям — спортсменам и физкультурникам.

«Страна героев» — это наша новаторская научно-методическая разработка. Ее основной целью является популяризация отечественного спортивно-исторического наследия, воспитание патриотизма и национального самосознания у молодежи. Главная составляющая проекта — плакатная выставка, рассказывающая о спортсменах и физкультурниках, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных ситуациях. Постеры посвящены гимнасту Виктору Чукарину, легкоатлету Николаю Копылову, боксеру Николаю Королеву, борцам Григорию Малинко и Георгию Ибятову, футболисту Владимиру Савдунину, пловцу Леониду Мешкову, снайперу-стрелку Людмиле Павличенко, летчикам Александру Мамкину, Марине Чечневой, Лидии Литвяк и другим героям. Проект постоянно пополняется новыми историями. Сегодня их уже 15.

Участниками конкурса стали жители разных регионов России: Забайкальского края, Ленинградской, Саратовской, Псковской областей, республик Коми, Бурятия, Татарстан и Дагестан. Принимались как индивидуальные, так и групповые заявки от всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Особую активность проявили жители Ульяновской области.

В номинации «Рисуй!» первое место заняла Екатерина Швалова из г. Читы. Ее иллюстромикс повествует о подвиге семикратного чемпиона СССР по подводному плаванию заслуженного мастера спорта Шаварша Карапетяна. Второе место жюри присудило Евгении Сигиде из г. Ульяновска за комикс «Шахматная королева», посвященный Людмиле Руденко — чемпионке мира по шахматам, спасавшей детей из блокадного Ленинграда. Заслуженное третье место получила Анастасия Чернова за иллюстромикс «Спасение из пожара» о героическом поступке игроков команды по водному поло «Спартак — Волгоград» Александра Аксенова и Виктора Вишнякова. Призер также является жительницей г. Ульяновска.

В номинации «Пиши!» первое место было отдано Камиле Хайбрахмановой из г. Казани. Герой ее рассказа — Жамиль Шакиров, выдающийся тренер и педагог. Второе место занял Григорий Широков из г. Ершова Саратовской области с эссе «Достоинство и благородство» о российском гимнасте четырехкратном олимпийском чемпионе Алексее Немове. Третье место разделили Дарья Степанова из с. Челутай Забайкальского края и Алиса Степанова из г. Новоржева Псковской области, представившие на конкурс работы «Жизнь выдающегося спортсмена, тренера Петра Павловича Гиндра» и «Легендарный футболист Игорь Нетто».

В номинации «Рассказывай!» победителем стала Кристина Короткова из г. Краснокаменска Забайкальского края. Ее видеоистория посвящена Вячеславу Короткову — отважному работнику подразделения профессиональной пожарной охраны. Ее земляк неоднократно выигрывал региональные и краевые спортивные соревнования.Всем победителям конкурса Государственный музей спорта приготовил ценные и интересные призы, которые они получат в скором времени.