История Великой Отечественной войны в фильмах Президентской библиотеки

/Культура/

22 июня – День памяти и скорби – начало Великой Отечественной войны.

В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз и развязала самую кровопролитную и жестокую войну в истории человечества.

На портале Президентской библиотеки в разделе «Аудиовизуальные материалы» представлены фильмы, кинохроника, интервью и лекции, подробно рассказывающие об одном из самых страшных периодов в истории нашей страны. Материалы повествуют о ходе Великой Отечественной войны, главных событиях и жизни людей в тот тяжёлый период.

Как проходила борьба с фашизмом, рассказывает фильм «Победа на всех одна». В кинокартине говорится о неоценимом вкладе в Великую Победу всех социалистических республик, входивших в состав СССР.

Документальный фильм «Несокрушимая и легендарная» повествует об истории 2-й Гвардейской армии на полях сражений Великой Отечественной войны. В кинокартине объясняется, как формировалось знаменитое войсковое объединение и в каких условиях солдаты проходили подготовку. Также в фильме говорится о боевых операциях, в которых 2-я Гвардейская армия приняла участие и сыграла важную роль в борьбе против врага.

Особый интерес представляет и документальный фильм «Война в прицеле». Зрители могут узнать о снайперах – героях Великой Отечественной войны, а также о развитии стрелкового оружия.

Последним фронтовым операциям Великой Отечественной войны посвящён фильм-трилогия «Финал». Некоторые кадры, снятые военными кинооператорами Советского Союза, Германии, Венгрии, Норвегии, прежде не были показаны широкому зрителю. В первой части «Долгий путь в Германию» рассказывается о последних боях Карельского, Ленинградского и 1-го Прибалтийского фронтов, закончивших войну в Норвегии, Прибалтике и Восточной Пруссии. О сражениях 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, завершивших боевой путь в Австрии, Венгрии, Чехословакии, рассказывает вторая часть кинокартины – «Заграничный поход». Итоговая часть кинотрилогии – «Дорога на Берлин». В фильме ведётся повествование о последней и самой масштабной войсковой операции Второй мировой войны – Берлинской стратегической наступательной операции, проведённой армиями 1-го, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Из фильмов цикла «Великая Отечественная война. Битва за Чёрное море» можно узнать, как проходили сражения на воде. В фильме «Крейсеры» рассказывается о боевых кораблях СССР и рассматривается их роль в морских военных операциях. Кинокартина «Морские десанты» повествует о десантных войсках на Черноморском побережье. В фильме «Береговые батареи» зрителям расскажут историю береговых орудий Севастополя, а в ленте «Лидеры эсминцев» – о роли советских эскадренных миноносцев в боях за Черноморское побережье.

Во время Великой Отечественной войны люди совершали подвиги и за пределами фронта. Например, стойко защищали исторические и культурные ценности нашей страны. В фильме «Михаил Бобров. Хранитель ангела» рассказывается о жизни и деятельности советского и российского военного альпиниста, фронтовика-разведчика, заслуженного тренера России и мастера спорта СССР Михаила Боброва, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда – Петропавловского, Исаакиевского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Михайловского замка.

Благодаря кинокартине «Библиотечный фронт: 1941–1945 гг.», зрители узнают о деятельности республиканских библиотек советских республик (в настоящее время – национальных библиотек стран СНГ) в период с 1941 по 1945 годы на оккупированных территориях, на линии фронта, в тылу.

Война не обошла стороной ни одну семью. Память о героях передается из поколения в поколение, бережно хранятся все реликвии, связанные с участием в тех страшных событиях родных и близких. С семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны можно познакомиться в фильме «Письма с фронта». Его озвучили дети, занимающиеся в школе молодых профессионалов «M-Art» в составе СПб ГБУДО Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском».

Особую ценность в коллекции аудиовизуальных материалов представляет кинохроника. Например, на портале Президентской библиотеки можно увидеть фрагменты кинохроники «Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда», в которой не только показаны кадры военных действий, отражающие героическую стойкость солдат Ленинградского фронта, но и в деталях видна жизнь блокадного города: обледеневшие «Аврора» и Исаакиевский собор, пустые заснеженные улицы, ленинградцы, из последних сил набирающие воду в проруби, колонна автомашин на Дороге жизни.

Большую ценность представляют видеосвидетельства ленинградцев, переживших блокаду. На портале Президентской библиотеки можно посмотреть интервью с Нинель Краснолуцкой, которая ребёнком прожила в Ленинграде все 900 блокадных дней. Её рассказ – о быте, о событиях того периода, о том, что помогло выжить в осаждённом городе. Тяжёлые блокадные дни вспоминает и писатель, киносценарист, общественный деятель Даниил Гранин в документальном фильме «Даниил Гранин», снятом сотрудниками Президентской библиотеки.

На портале учреждения представлены и видеолекции современных исследователей Великой Отечественной войны. Так, из выступления доктора исторических наук, профессора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Кирилла Назаренко «Тенденции современной историографии Великой Отечественной войны» можно узнать об исследованиях, касающихся событий 1941–1945 годов, и их особенностях. О войне и победе, анализируя творчество поэтессы Ольги Берггольц и содержание «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, рассказывает главный библиотекарь отдела рукописей Российской национальной библиотеки Наталья Рогова в лекции «О войне и о победе языком книги». Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук Алексей Попов в лекции «Сопротивление на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны» исследует различные формы народного сопротивления врагу, в большей степени – партизанской борьбы. О Ленинградской битве и её роли в достижении победы в Великой Отечественной войне рассказывает в своей лекции доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-образовательным центром исторических исследований и анализа Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, вице-президент Академии военно-исторических наук Михаил Фролов.

Раздел «Аудиовизуальные материалы» постоянно пополняется новыми лекциями, интервью и фильмами, подготовленными Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

В июне часть фильмов и лекций можно будет увидеть также в прямом эфире на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание». Показы посвящены Дню памяти и скорби.

22 июня в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 зрители смогут посмотреть лекцию «Сопротивление на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны» Алексея Попова, а в 19:00, 21:00 – увидеть документальный фильм «Москва-Берлин. Завтра – война», рассказывающий о том, кем были люди, сошедшиеся в смертельной схватке с врагом, чем они жили и о чём мечтали.

23 июня в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 будет показана лекция «Тенденции современной историографии Великой Отечественной войны» Кирилла Назаренко, а в 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 состоится показ фильма «Письма с фронта».

24 июня в прямом эфире в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 можно будет прослушать лекцию Михаила Фролова «Ленинградская битва и её роль

в достижении победы в Великой Отечественной войне», в 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 – увидеть фильм «Победа на всех одна».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки