/Культура/

В институте культуры сегодня состоится выпускной

Сегодня, 30 июня, в Краснодарском государственном институте культуры состоится выпускной.

Он пройдет в онлайн-режиме. Выпускников самого творческого вуза Кубани поздравят ректор вуза Сергей Зенгин и деканы факультетов.

Творческие номера, сюрпризы и традиционная клятва от выпускников – необычный формат праздника точно запомнят все виновники торжества.

Сегодня с самого утра выпускникам института также выдаются их дипломы. Вручение проходит с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме документа об окончании вуза, наставники вручают своим подопечным розы и памятные значки КГИК.

Трансляция выпускного будет идти в инстаграм в аккаунте @kzkgik . Начало в 16:00.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦСКА победил «Спартак», «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». Главные новости сегодня

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тысяч

Утверждены правила использования конфискованного спирта для производства антисептиков

Правительство закрепило обязанности поставщиков электроэнергии по установке и обслуживанию счётчиков