В институте культуры сегодня состоится выпускной

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Сегодня, 30 июня, в Краснодарском государственном институте культуры состоится выпускной.

Он пройдет в онлайн-режиме. Выпускников самого творческого вуза Кубани поздравят ректор вуза Сергей Зенгин и деканы факультетов.

Творческие номера, сюрпризы и традиционная клятва от выпускников – необычный формат праздника точно запомнят все виновники торжества.

Сегодня с самого утра выпускникам института также выдаются их дипломы. Вручение проходит с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме документа об окончании вуза, наставники вручают своим подопечным розы и памятные значки КГИК.

Трансляция выпускного будет идти в инстаграм в аккаунте @kzkgik . Начало в 16:00.

Источник: пресс-служба ректора КГИК