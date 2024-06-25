/Тема дня/
Как и обещали, мы продолжаем расследование «подвигов» героя нашей предыдущей публикации (https://nrnews.ru/news/kriminal/122872-patriotizm-po-novorossiyski-pribezhische-negodyaev.html), товарища господина Андрея Кравченко, Романа Корсуворова.
ЛОЖЬ, лжи, ж. - Намеренное искажение истины, неправда, обман.
Уличить во лжи. Мысль изречённая есть л. (афоризм). Л. во спасение и святая л. (оправданная необходимостью, с благой целью; книжн.). У лжи короткие ноги (посл.).
В Новороссийске полный провал молодежной политики, если доверяют наших детей таким "патриотам"?
Как и обещали, мы продолжаем расследование «подвигов» героя нашей предыдущей публикации (https://nrnews.ru/news/kriminal/122872-patriotizm-po-novorossiyski-pribezhische-negodyaev.html), товарища господина Андрея Кравченко, Романа Корсуворова.
В одном из своих многочисленных интервью он заявил, что в его планах создать семейный музей Российских офицеров Корсуворовых.
И мы горячо эту идею поддерживаем. Его дед, пограничник Исаак Моисеевич, отец, ветеран военной службы, полковник ПС ФСБ Александр Исаакович, брат, Олег Исаакович – действительно достойные офицеры, пользующиеся глубоким уважением в войсках ФСБ.
Но, как в русской пословице говорится, в семье не без ..., поэтому в этом музее должна, наверное, быть отдельная комната – комната позора, где представлены все военные «подвиги» младшего Корсуворова - майора Романа.
О его службе в армии мы поинтересовались у подполковника Борисова Егидиюса Евгентевича, командира подразделения, в котором служил Роман Корсуворов.
- Было создано подразделение специального назначения Пограничной службы. В сентябре 2007 года начальник
представил мне нового офицера, старшего лейтенанта Романа Корсуворова. Мы, конечно, понимали, что к нам он попал не с улицы, а скорее всего стараниями отца – полковника Александра Исааковича Корсуворова, пользовавшегося в пограничных войсках уважением. Однако и Роман, судя по его рассказам, казался человеком бывалым - ярко, с подробностями говорил о службе на границе России и Грузии на КПП Верхний Ларс, где обстановка в те годы была достаточно напряженной, о личном «героическом участии в ликвидации группы грузинских боевиков», многочисленных «спортивных достижениях».
Немного смущало то, что за неполных два года он поменял несколько должностей, прослужил в разных управлениях и даже в Институте береговой охраны курсовым офицером, но приняли мы его достаточно тепло. Служба - дело сложное, в жизни всякое бывает. Рассчитывали, что наше подразделение получило достойного боевого офицера.
- Кажется, курсовых офицеров называют в народе «классными дамами»?
- Может быть, но в нашем армейском жаргоне таких определений не было. Мы приняли нового офицера достаточно тепло.
- Было создано подразделение специального назначения Пограничной службы. В сентябре 2007 года начальник
представил мне нового офицера, старшего лейтенанта Романа Корсуворова. Мы, конечно, понимали, что к нам он попал не с улицы, а скорее всего стараниями отца – полковника Александра Исааковича Корсуворова, пользовавшегося в пограничных войсках уважением. Однако и Роман, судя по его рассказам, казался человеком бывалым - ярко, с подробностями говорил о службе на границе России и Грузии на КПП Верхний Ларс, где обстановка в те годы была достаточно напряженной, о личном «героическом участии в ликвидации группы грузинских боевиков», многочисленных «спортивных достижениях».
Немного смущало то, что за неполных два года он поменял несколько должностей, прослужил в разных управлениях и даже в Институте береговой охраны курсовым офицером, но приняли мы его достаточно тепло. Служба - дело сложное, в жизни всякое бывает. Рассчитывали, что наше подразделение получило достойного боевого офицера.
- Кажется, курсовых офицеров называют в народе «классными дамами»?
- Может быть, но в нашем армейском жаргоне таких определений не было. Мы приняли нового офицера достаточно тепло.
- И не ошиблись?
- Ошиблись. Причём, поняли мы это очень быстро. Старший лейтенант Роман Корсуворов был назначен на майорскую
должность – старший оперуполномоченный. Работа ответственная, требующая полной отдачи офицера. Но первое, с чем я столкнулся - постоянное недомогание офицера Корсуворова. Слабое здоровье мешало ему выполнять его обязанности. При первом учебном полевом выходе в горно-лесистую местность на участке пограничной заставы Карачаево-Черкесской республики он начал жаловаться на плохое самочувствие. Как только поставленные перед бойцами задачи начали усложняться, жалобы перешли в дикую истерику. Я был вынужден принять решение об эвакуации офицера Корсуворова
на пограничную заставу. Несколько военнослужащих тащили его и его обмундирование и оружие, которые он нести отказался. В память об участии Романа в операции осталось несколько фотографий, сделанных им перед выходом, где он позирует в боевой раскраске, при полном обмундировании. Сейчас «боевой офицер» демонстрирует их, рассказывая о совершенных им подвигах в спецподразделении. Естественно, об участии его в специальных боевых операциях разговора вообще не было. Как только проходил слух о проведении сборов по воздушно-десантной и альпинистской подготовке, офицер начинал хворать и за неделю до сборов уходил на больничную койку. Возвращался через неделю после их окончания. К концу своей службы «блестящей службы» Роману Корсуворову был запрещен допуск к оружию. Мы использовали офицера в звании майора в роли помощника дежурного по отделу. Можно сказать, что шесть с
половиной лет он только числился на службе в спецвойсках. Мог без объяснения исчезнуть на время. И мы знали куда - в
Новороссийск, где у Романа работало несколько букмекерских контор с игровыми автоматами. Надо было собирать деньги и присматривать.
- Так не бывает. Это же армия - дисциплина, честность, порядок, ответственность!
- Бывает. Слишком высок был авторитет его отца Александра Исааковича Корсуворова. Думаю, что все мои докладные уходили в стол. Да и кто бы мог взять на себя ответственность объяснить уважаемому командиру, что он не смог выставить собственном сыну поведенческие границы, что в социальном смысле Роман – это Маугли, большинство поступков которого нарушают любые правила и нормы, воспринимаются как хамство и наглость, что он даже не понимает последствий собственных поступков. По просьбе отца отправили мы Рому в Екатеринбург, в Институт ФСБ России, на поток обучения оперативных сотрудников. И вот там авторитет Александра Исааковича сына не спас. Рому даже не допустили к итоговым экзаменам.
должность – старший оперуполномоченный. Работа ответственная, требующая полной отдачи офицера. Но первое, с чем я столкнулся - постоянное недомогание офицера Корсуворова. Слабое здоровье мешало ему выполнять его обязанности. При первом учебном полевом выходе в горно-лесистую местность на участке пограничной заставы Карачаево-Черкесской республики он начал жаловаться на плохое самочувствие. Как только поставленные перед бойцами задачи начали усложняться, жалобы перешли в дикую истерику. Я был вынужден принять решение об эвакуации офицера Корсуворова
на пограничную заставу. Несколько военнослужащих тащили его и его обмундирование и оружие, которые он нести отказался. В память об участии Романа в операции осталось несколько фотографий, сделанных им перед выходом, где он позирует в боевой раскраске, при полном обмундировании. Сейчас «боевой офицер» демонстрирует их, рассказывая о совершенных им подвигах в спецподразделении. Естественно, об участии его в специальных боевых операциях разговора вообще не было. Как только проходил слух о проведении сборов по воздушно-десантной и альпинистской подготовке, офицер начинал хворать и за неделю до сборов уходил на больничную койку. Возвращался через неделю после их окончания. К концу своей службы «блестящей службы» Роману Корсуворову был запрещен допуск к оружию. Мы использовали офицера в звании майора в роли помощника дежурного по отделу. Можно сказать, что шесть с
половиной лет он только числился на службе в спецвойсках. Мог без объяснения исчезнуть на время. И мы знали куда - в
Новороссийск, где у Романа работало несколько букмекерских контор с игровыми автоматами. Надо было собирать деньги и присматривать.
- Так не бывает. Это же армия - дисциплина, честность, порядок, ответственность!
- Бывает. Слишком высок был авторитет его отца Александра Исааковича Корсуворова. Думаю, что все мои докладные уходили в стол. Да и кто бы мог взять на себя ответственность объяснить уважаемому командиру, что он не смог выставить собственном сыну поведенческие границы, что в социальном смысле Роман – это Маугли, большинство поступков которого нарушают любые правила и нормы, воспринимаются как хамство и наглость, что он даже не понимает последствий собственных поступков. По просьбе отца отправили мы Рому в Екатеринбург, в Институт ФСБ России, на поток обучения оперативных сотрудников. И вот там авторитет Александра Исааковича сына не спас. Рому даже не допустили к итоговым экзаменам.
- В отношении Романа институтом было направлено официальное письмо в службу организационно-кадровой работы ФСБ России, где было указано о недопустимости направления в учебные заведения ФСБ России офицеров с морально психологическими качествами и уровнем подготовки, присущим Корсуворову В.А. Кадровикам было предложено рассмотреть дальнейшую целесообразность службы данного офицера в органах безопасности.
- И что дальше?..
- Несмотря на это, Рома умудрился около полугода, до дня увольнения, не появляться в подразделении. За время его
отсутствия было проведено более двух десятков служебных разбирательств по фактам грубого нарушения воинской
дисциплины. Наше подразделение, благодаря «стараниям» Романа, по итогам количества грубых нарушений было признано худшим среди всех подразделений пограничного спецназа от Калининградской области до Камчатки. Все «подвиги» приобщены к материалам личного дела офицера запаса Романа Корсуворова. Подобное поведение, по идеи, тянет на уголовную ответственность по ст. 337 УК РФ. Кроме того, к личному делу приобщены факты выкладывания в соцсетях фотографий Романа в военной форме с медалями, которые он не получал и афишированием принадлежности к органам безопасности, в том числе в форме военно-морского офицера, на ношение которой он не имеет права.
- А что вы можете рассказать о его участии в 2006 году в столкновении с грузинской диверсионной группой, а о «работе в адресе»? Выходит, он все же ликвидировал террористические группировки? Подполковника он за что получил?
- О своих «подвигах» только он может рассказывать. Ни грузинские пограничники, ни наши о них ничего рассказать не могут. Насчет его «работы в адресе» я уже рассказал. При каждом походе, даже учебном адрес один – больничная койка и истерические припадки от страха. А вот в отношении подполковника история интересная. Форма подполковника у него точно есть, есть фотографии и в форме капитана 2 ранга смедалями, которые ему никто не вручал. Подобные действия квалифицируются как нарушение ст. 17.12.КоАП РФ. Думается, военная прокуратура может этим вопросом заняться. Страшно другое – его поощряет наша администрация. Ему доверили патриотическую работу с молодежью. Роман Корсуворов учит молодежь, «как надо Родину любить», выступает от имени подлинных героев. И это в Новороссийске, городе-герое, в котором знают цену подвигу.
- И что дальше?..
- Несмотря на это, Рома умудрился около полугода, до дня увольнения, не появляться в подразделении. За время его
отсутствия было проведено более двух десятков служебных разбирательств по фактам грубого нарушения воинской
дисциплины. Наше подразделение, благодаря «стараниям» Романа, по итогам количества грубых нарушений было признано худшим среди всех подразделений пограничного спецназа от Калининградской области до Камчатки. Все «подвиги» приобщены к материалам личного дела офицера запаса Романа Корсуворова. Подобное поведение, по идеи, тянет на уголовную ответственность по ст. 337 УК РФ. Кроме того, к личному делу приобщены факты выкладывания в соцсетях фотографий Романа в военной форме с медалями, которые он не получал и афишированием принадлежности к органам безопасности, в том числе в форме военно-морского офицера, на ношение которой он не имеет права.
- А что вы можете рассказать о его участии в 2006 году в столкновении с грузинской диверсионной группой, а о «работе в адресе»? Выходит, он все же ликвидировал террористические группировки? Подполковника он за что получил?
- О своих «подвигах» только он может рассказывать. Ни грузинские пограничники, ни наши о них ничего рассказать не могут. Насчет его «работы в адресе» я уже рассказал. При каждом походе, даже учебном адрес один – больничная койка и истерические припадки от страха. А вот в отношении подполковника история интересная. Форма подполковника у него точно есть, есть фотографии и в форме капитана 2 ранга смедалями, которые ему никто не вручал. Подобные действия квалифицируются как нарушение ст. 17.12.КоАП РФ. Думается, военная прокуратура может этим вопросом заняться. Страшно другое – его поощряет наша администрация. Ему доверили патриотическую работу с молодежью. Роман Корсуворов учит молодежь, «как надо Родину любить», выступает от имени подлинных героев. И это в Новороссийске, городе-герое, в котором знают цену подвигу.
От редакции: Свой рассказ товарищ полковник подкреплял документами, которые находятся у него в архиве. Ну и судя по тому, что рассказал нам Егидиюс Евгентевич, господин Роман Корсуворов может присваивать себе чужие заслуги, чужой труд и даже чужие подвиги...
Ну и завершая вторую часть, просто так, для уточнения, дадим также определения трёх слов, которые приходят на ум после беседы с боевым офицером Борисовым, из словарей великого русского языка:
ЛОЖЬ, лжи, ж. - Намеренное искажение истины, неправда, обман.
Уличить во лжи. Мысль изречённая есть л. (афоризм). Л. во спасение и святая л. (оправданная необходимостью, с благой целью; книжн.). У лжи короткие ноги (посл.).
Толковый словарь Ожегова
ТРУС - Человек, легко поддающийся чувству страха.
Метасловарь Грамота.ру
Метасловарь Грамота.ру
Страх - Состояние очень сильного испуга, сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения перед какой-либо опасностью, бедой и т.п.
Метасловарь Грамота.ру
Метасловарь Грамота.ру
И вот вопрос: Кому надо, что бы подрастающее поколение Новороссийска учили таким аморально-безнравственным качествам?
Господь с ним, с героем нашего рассказа. Тут персоны покруче будут. Если отвечать на этот вопрос.
На этом наше расследование героических деяний Романа Корсуворова не закончено. Надеемся, оценку его деятельности продолжат давать специальные органы.
Господь с ним, с героем нашего рассказа. Тут персоны покруче будут. Если отвечать на этот вопрос.
На этом наше расследование героических деяний Романа Корсуворова не закончено. Надеемся, оценку его деятельности продолжат давать специальные органы.
Продолжение следует...