В Италии скончался композитор Эннио Морриконе

/Культура/

Итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни.

За свою карьеру он написал музыку к более чем четырем сотням фильмов. В 2007 году американская киноакадемия наградила итальянца премией «Оскар» за вклад в киноискусство

Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в римской больнице. Как сообщила итальянская пресса, причиной смерти маэстро стали осложнения после травмы от падения. Несколько дней назад он сломал бедро. Другие подробности пока не сообщаются. Морриконе стал известен после работы над несколькими фильмами в жанре спаггети-вестерн режиссера Серджо Леоне. Позже он сочинял музыку к фильмам Пьеро Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Бернардо Бертолуччи и других крупных режиссеров двадцатого века.

«Любой гений умеет удивительным образом придавать законченную форму текущей жизни. То есть, то, что наполняет нашу жизнь, он облекает в определенную форму. Иногда это очень банальные вещи. И вот умение превратить банальные вещи в произведение искусства, вот это и есть высшее умение композитора и композитора в кино», - отметил в эфире радио Sputnik продюсер, композитор заслуженный деятель искусств России, член Европейской киноакадемии Андрей Сигле.

Морриконе отмечали за «итальянскость» его композиций – контрастная, яркая и напевная. Одна из последних работ маэстро, саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Режиссер восхищался талантом Морриконе и попросил его написать музыку к своей ленте. В 2016-м году Американская киноакадемия вручила Морриконе «Оскара» в номинации «Лучший саундтрек». Для итальянца это была уже вторая статуэтка, ранее его отметили почетным «Оскаром» за вклад в киноискусство. Андрей Сигле, говорит, что композитор любил подходить к творчеству нестандартно.

«Морриконе был большим экспериментатором. В кино это очень ценится, когда есть возможность выражать свои идеи не только классическим оркестром, но и использовать дополнительные инструменты. У него были и сирены полицейские и много чего ещё. Эти эксперименты удивительным образом связываются с картинкой», - сказал член Европейской киноакадемии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/