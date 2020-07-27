"Чики" лучший сериал лета?

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Российский сериал "Чики" уже претендует на звание "сериала лета" или даже "сериала года". Откуда такие прогнозы и насколько они близки к реальности, рассказал радио Sputnik кинокритик Егор Москвитин.

Драматический сериал "Чики" рассказывает о трех проститутках, которые работают в российской глубинке, но в один день решают изменить свою жизнь и открыть бизнес. Сексуальный подтекст сериала имеет значение, но популярность эта работа приобрела совсем из-за другого мотива, рассказал Егор Москвитин. По его словам, зрителям интересно следить за решением жизненных проблем.

"Действительно "Чики" называют лучшим сериалом лета. Это захватывающая и правдивая история о самых базовых ценностях, о дружбе, о стремлении изменить свою жизнь, о семье, о вере друг в друга и других вещах, которые нас объединяют, и отражение которых мы всегда ищем на экране. Зрители охотнее следят за теми персонажами, в которых видят отражение своих проблем и видят позитивный или отрицательный пример их решения", - рассказал кинокритик.

Сериал "Чики" уже вызвал и негативную реакцию. На него поступила жалоба в МВД и Роскомнадзор. Общественный деятель Ольга Баранец обвинила сериал в "пропаганде ЛГБТ и феминизма".

Егор Москвитин не согласился с такой оценкой "Чик". По его мнению, этот сериал пропагандирует "заражение волей к жизни".

"Сериал, несмотря на описанные мрачные вещи, все-таки вдохновляет жить и бороться. Не будет большим спойлером сказать, что к последней серии рядом с этими чиками появляются новые герои мужчины, вдохновленные ими, зараженные их волей к жизни. Они тоже начинают менять пространство вокруг себя к лучшему. Это очень хорошая и мотивирующая история, которую все любят", - объяснил кинокритик в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/