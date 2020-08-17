14 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Женщина на протяжении долгих столетий была хранительницей домашнего очага, в то время как всё, что имело отношение к внешнему миру, брал на себя мужчина. Женщина в современном обществе имеет совсем иной статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребности, которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в сегодняшнем мире.

Какая она, современная женщина? Об этом более подробно от Публичного центра правовой информации в рубрике «Эвелина подскажет».

Акцию «Молодёжный ориентир – современные авторы и новые книги» от отдела Молодежный проспект закрывает книга молодой голландской писательницы Анны Вольтц «Гипс».

Первая книга Анны вышла в 2012году, а сейчас их уже больше 20, по ним снимают фильмы и сериалы. 4 причины по которым стоит эту книгу прочитать.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

14 августа 1860 года родился Эрнест Сетон-Томпсон - известный писатель, а также художник-анималист.

В 1883 году Сетон-Томпсон опубликовал свое первое литературное творение "Жизнь лугового тетерева". Большую часть жизни писатель предпочитал проводить на лоне дикой живописной природы, в лесных пущах и прериях. Мировую известность Сетон-Томпсону принесли такие сборники произведений: "Дикие животные, как я их знаю", "Жизнь диких зверей", а также "Жизнь тех, на кого охотятся", а иллюстрации к ним он рисовал лично. Сетон-Томпсон не только писатель и художник, но еще и ученый: именно он заложил основы этологии, науки о поведении животных в естественных условиях. Он писал книги и рисовал к ним иллюстрации, его картины пользовались успехом на художественных выставках, а еще он находил время для чтения лекций и написания статей для периодических и научных изданий, а также создания научных трудов по зоологии.

Сетон-Томпсон стал одним из зачинателей литературного жанра произведений о животных; он оказал мощное влияние на многих писателей-анималистов.

Источник: ЦГБ им. Баллиона