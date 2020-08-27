Представителей КГИК наградили на Ученом совете

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Преподавателей и сотрудников Краснодарского государственного института культуры отметили благодарностями и почетными грамотами разные органы государственной власти. Награждение состоялось сегодня, 27 августа, на Ученом совете.

Всего было отмечено более 40 представителей института культуры.

Благодарственные письма в институт прислал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Ламейкин. Среди награждаемых – заведующая отделением среднего профессионального образования Наталия Мотуз.

Благодарность министерства культуры Краснодарского края получили преподаватели разных факультетов, а также сотрудники за "существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры, искусства". Среди них доцент кафедры академического пения и хорового дирижирования КГИК Светлана Пташкина, заведующая кафедрой академического рисунка и живописи Елена Калашникова, профессор кафедры фортепиано Наталья Коробейникова, профессор кафедры театрального искусства Михаил Найденко и другие.

Министерство образования, науки и молодежной политики края благодарственным письмом поощрило директора центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Людмилу Богданова, доцента кафедры библиотечного-библиографической деятельности и информационных технологий Ольгу Уржумову.

Представители КГИК также получили благодарственные письма постоянного комитета Законодательного Собрания края. Их получили заведующая кафедрой фортепиано Галина Бошук, доцент кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Константин Перелевский, главный бухгалтер вуза Елена Кольцова и другие.

Исполняющая обязанности декана факультета телерадиовещания и театрального искусства Ольга Величкина и главный режиссер телестудии "Дебют" Екатерина Горобец были награждены почетными грамотами департамента информационной политики края.

Источник: пресс-служба ректора КГИК