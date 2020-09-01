Видеолекторий Президентской библиотеки в режиме онлайн – об окончании Второй мировой войны

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3 сентября 2020 года в 10:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в формате онлайн состоится видеолекторий «Знание о России», посвящённый 75-летию окончания Второй мировой войны. Мероприятие организовано совместно с Сахалинской областной универсальной научной библиотекой.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи примет участие Сергей Пономарёв, действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, член Русского географического общества, Центрального совета Общероссийского движения поддержки флота, Ассоциации юристов России и Межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов».

Сергей Пономарёв выступит с докладом, посвящённым Дню Победы над Японией. Он также расскажет о поправках 2020 года к Конституции Российской Федерации, касающихся укрепления исторической памяти. Сергей Пономарёв был инициатором переноса Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Также к участию в видеолектории приглашён Артём Бандура, председатель Совета Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Он презентует книгу Николая Дегтерёва «165-й стрелковый полк в боях за освобождение юга Сахалина в августе 1945 года (в документах и воспоминаниях)». В ней рассказывается о событиях августа 1945 года на Сахалине, когда советские войска начали наступательную операцию за освобождение юга острова от японских милитаристов. Книга основана на архивных данных и документальных свидетельствах, многие из которых ранее не публиковались.

Cоветско-японской войне в Президентской библиотеке посвящена отдельная коллекция, в которую включены исследования, очерки, статьи, газетная и журнальная хроника, а также карикатуры. Для формирования коллекции привлекались материалы из фондов Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова, Дальневосточной государственной научной библиотеки, Детского музея открытки, Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, Российской академии художеств, Центральной военно-морской библиотеки.

Стоит отметить, что в Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки