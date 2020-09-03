Видеоверсия виртуальной экспозиции Президентской библиотеки о Великой Отечественной войне – на выставке в Военной исторической библиотеке

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Президентская библиотека представит свой интерактивный проект в рамках выставки, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны 1939–1945 годов, которая откроется 3 сентября 2020 года в помещении Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Видеоверсия мультимедийной выставки «Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», с которой уже сейчас можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки, подробно расскажет о ключевых событиях Великой Отечественной войны в контексте глобального мирового конфликта не как об отдельных моментах, а как о цепи взаимосвязанных между собой исторических реалий с 1931 по 1945 год. Посетители выставки смогут на экране в деталях рассмотреть уникальные документы и прочитать подробную аннотацию к тому или иному периоду. Видеоверсия, как и интерактивная экспозиция, включает в себя практически все значимые события самого крупного военного конфликта XX века.

На выставке, открывающейся в залах Военной исторической библиотеки Генерального штаба, будут представлены редкие документы периода 1941–1945 годов, в том числе подшивки газет («Правда», «Красная Звезда»), издания, посвящённые военному делу в Советском Союзе в период Великой Отечественной войны (авиации, разведке, стрелковому делу, управлению войсками), описания наступательных и оборонительных операций Рабоче-крестьянской Красной Армии, карты боевых действий.

В рамках специальных экскурсий по выставке научные сотрудники библиотеки поделятся с посетителями интересными фактами о Второй мировой войне, помогут осмыслить её решающие битвы и события, разобраться в причинах появившихся в последнее время многочисленных попыток оправдания нацизма, его преступлений и идеологии, а также масштабных фальсификаций истории самой кровопролитной войны ХХ века.

Выставка в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации будет работать до 30 октября 2020 года.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки