6 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

К 150-летию со дня рождения русского писателя, переводчика Куприна Александра, автора произведений «Гранатовый браслет», «Поединок», «Яма» и многих других был опубликован информационный пост «Благодарный обожатель жизни».

Александр Куприн прожил насыщенную жизнь. В его биографии чудным образом переплелись радостные и трагические события, взлеты и разочарования, о нем можно смело снимать приключенческое кино. Куприн стал одним из самых колоритных личностей отечественной литературы. Он оставил после себя большое творческое наследие, его произведения живы и будут жить еще долго, находя отклики в сердцах новых поколений читателей.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Александр Иванович Куприн – известный российский писатель, чье 150-летие мы отмечаем в этом году 7 сентября.

Автор рассказов для детей «Белый пудель», «Слон», «Барбос и Жулька», произведений «Гранатовый браслет», «Поединок», «Яма» и многих других. Александр Куприн прожил насыщенную жизнь. В его биографии чудным образом переплелись радостные и трагические события, взлеты и падения. Он оставил после себя большое творческое наследие, его произведения живы и будут жить еще долго, находя отклики в сердцах новых поколений читателей.

Сотрудниками подготовлена презентация «По страницам творчества А.И. Куприна», в ходе просмотра которой подписчики познакомятся с жизнью и творчеством писателя.

Библиотека-филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост «Ленинград снова стал Санкт-Петербургом» опубликован в социальных сетях библиотеки.

Историческое событие, произошедшее в этот день, связано с городом на Неве. 6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено его историческое имя — Санкт-Петербург. Как известно, свое название город получил в честь святого Петра. Однако за столетия своего существования город сменил несколько названий: с 1914 по 1924 годы он был Петроградом, а после смерти В. И. Ленина был переименован в Ленинград. Свое историческое имя город вернул лишь в 1991 году. После этого были возвращены и первоначальные названия улиц, площадей и других городских объектов.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Чрезвычайно сложную и пеструю картину представляют собой жизнь и творчество А. И. Куприна. Весь опыт жизни научил его призывать к человечности. Во всех рассказах и повестях Куприна заложен один и тот же смысл – любовь к человеку.

О жизни и творческом пути и идет речь в видеоролике «Благодарный обожатель жизни», опубликованном в канун 150-летия со дня рождения писателя на страницах в соцсетях библиотеки.

Источник: ЦГБ им. Баллиона