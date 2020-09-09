В Карелии найдены следы поселения VII-II тысячелетия до нашей эры

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Следы поселений эпохи мезолита обнаружила экспедиция Института археологии РАН во время раскопок археологических памятников федерального значения – стоянок каменного века, расположенных к северо-востоку от Ладожского озера, в районе реки Ууксунйоки.

Объекты культурного наследия «Стоянка Укса III», «Стоянка Укса IV» «Стоянка Укса VIII» и «Стоянка Укса IX», известные археологам с 80-х годов прошлого века, попали в зону строительства автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля и впервые были изучены археологами на большой площади – 2200 квадратных метров. Это первое масштабное исследование мезолитических стоянок Северо-Восточного Приладожья, благодаря которому археологи смогли выявить структуру наиболее крупного из них – древнего поселения Укса VIII, и проследить три этапа его освоения.

«Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья – региона, который мало изучен в археологическом отношении. Исследование археологических памятников в этих местах важно для понимания, как заселялась эта территория, представители каких культур основывали здесь поселения, какими были их быт, хозяйство, орудия труда и охоты», – сказал научный руководитель Уксинского отряда Северной экспедиции ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

На территории Карелии нет палеолитических памятников – в то время, когда люди осваивали пространство Евразии, вырезали из кости и камня палеолитических Венер и расписывали пещеры Альтамира и Ласко, здесь, на севере Европы, лежали ледники. Лишь 14000–12500 лет назад ледники валдайского оледенения начали отступать, и Ладожское озеро, которое тогда было частью Балтийского приледникового озера, начало освобождаться от льда. Примерно 10300–9500 лет назад огромная территория от Белого моря до Балтики высвободилась из-под воды, и Ладожское озеро обособилось от Балтики. В течение последующих четырех тысячелетий уровень озера поднимался и опускался: предположительно на это повлияло явление изостазии, когда освобожденные от ледника участки земной коры начали подниматься. Около 5000 лет назад северный участок Приладожья поднялся, воды озера затопили южную часть, что привело к прорыву воды из Ладоги и образованию Невы.

Примерно в это время на берегах Ладожского озера появились люди: эпоха мезолита в Карелии датируется VII–V тысячелетием до нашей эры. Но основная группа памятников находится в южной части региона – местах, которые раньше других освободились ото льда.

Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье были открыты карельским археологом Г. А. Панкрушевым: в 1980 году он обнаружил в заложенных шурфах каменные орудия, которые позволили датировать семь стоянок возле деревни Укса примерно VI–II тысячелетием до нашей эры. Во время исследований 2015–2016 годов археолог А.Ю Тарасов обнаружил еще два новых памятника – стоянки Укса VIII и Укса IX, датированные эпохой мезолита. Памятники были зарегистрированы как объекты культурного наследия и поставлены на государственную охрану, но ни разу не исследовались археологами полномасштабно.

Летом 2020 года Уксинский отряд Северной экспедиции ИА РАН под руководством Сергея Язикова и Дмитрия Ожерельева провел спасательные археологические исследования объектов культурного наследия «Стоянка Укса III», «Стоянка Укса IV», «Стоянка Укса VIII», «Стоянка Укса IX», находящихся возле деревни Ууксу на правом берегу реки Ууксунйоки, впадающей в Ладожское озеро. Геоморфологические особенности расположения памятников позволили предположить, что они находились непосредственно у берегов одного из заливов древней Ладоги.

«Сейчас памятники находятся на 7 метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги еще не понизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную: рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы», – отметил Дмитрий Ожерельев.

Раскопки на стоянке Укса VIII выявили структуру древнего поселения. Археологи обнаружили, что находки на стоянке концентрируются в трех зонах. Там же находится и большинство археологических объектов – ям, которые могут представлять собой остатки жилищных конструкций и/или хозяйственно-бытовых структур поселения.

Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение остатков жилища на северном участке раскопа, центральную часть которого занимал очаг. Этот очаг трижды перестраивали, причем конструкция очага каждый раз отличалась от предшествующей. Самый ранний очаг был выложен камнями в несколько слоев в форме восьмерки и сильно углублен в грунт. Затем жилище было покинуто, и очаг со временем был засыпан. Но через какое-то время люди вернулись на место стоянки и построили на том же самом месте новый очаг, но уже по-другому, выложив его в виде круга на земле. Затем и этот очаг был перестроен: судя по сохранившейся части третьего очага, он был вытянутой и, возможно, четырехугольной формы.

Из всех трех очажных конструкций археологи отобрали фрагменты древесного угля для проведения радиоуглеродного анализа. Это позволит узнать абсолютный возраст стоянки, время функционирования каждого из очагов и возраст найденных в каждом слое каменных орудий.

«Очаг – важнейшая часть жилища и центр бытовой и социальной организации поселений древних людей. Конструктивные особенности найденного очага позволяют говорить, что стоянка существовала довольно долгое время. Перерывы в ее заселении могут указывать на ее сезонный характер. Точное датирование позволит понять, насколько длительными были эти перерывы, какими были очажные конструкции, типы ям, характер каменных орудий на каждом этапе – все это позволит установить закономерности в развитии материальной культуры мезолитического населения юго-западной части Карелии», – полагает Дмитрий Ожерельев.

Во время раскопок археологи собрали большую коллекцию каменных находок – свыше 6000 предметов. Были найдены орудия, которые древний человек активно использовал в быту: скребки, долотовидные орудия, ножи, резцы, шлифованные тесла, мотыги. Обитатели стоянок Укса III, IV, VIII умело адаптировались к особенностям среды обитания и максимально использовали имеющиеся природные ресурсы: найденные предметы изготовлены из кварца, сланцев, лидита, яшмы и единичных кремней. Большую часть находок составляют отходы производства – отщепы, обломки, чешуйки.

«Во время раскопок мы отобрали многочисленные образцы на споро-пыльцевой, радиоуглеродный, геохимический и другие анализы, изучение которых позволит в дальнейшем уточнить датировку памятников, особенности древней среды обитания, а также в некоторой степени расширить представления о хозяйственно-бытовой деятельности насельников этой группы стоянок», – сообщил Дмитрий Ожерельев.

Источник: https://www.archaeolog.ru/ru/homepage