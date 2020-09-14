12 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Город – герой Новороссийск 12 сентября отмечает 182 года со Дня основания.

Именно 12 сентября 1838 года в Цемесскую бухту торжественно вошли 11 кораблей под российскими флагами, с них на берег высадились 6000 человек. Командовал кораблями вице-адмирал Михаил Петрович Лазарев, с ним были и генерал Николай Николаевич Раевский и контр-адмирал Лазарь Маркович Серебряков. Памятник отцам-основателям Новороссийска можно наблюдать на центральной набережной.

К 182-летию со Дня основания Новороссийска сотрудники отдела массовой работы библиотеки разместили в социальной сети Инстаграм поздравительную стихотворную публикацию и дополнили ее иллюстрациями.

Автор литературного произведения: Артемчик Елена.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

День основания города Новороссийска неразрывно связан с именами адмирала Михаила Петровича Лазарева, генерала Николая Николаевича Раевского и контр-адмирала Лазаря Марковича Серебрякова. Для подписчиков сотрудники подготовили информационный пост «Их имена увековечены в названьях улиц». Он знакомит с теми уголками города, которые хранят память об отцах-основателях Новороссийска. Это улицы, названные в их честь, места, в которых им установлены памятники.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Ко Дню основания Новороссийска опубликована видео публикация «Мой город-капелька России» в формате виртуальной экскурсии по Новороссийску и его пригороду.

Идут года, облик Новороссийска меняется, меняются люди, но по прежнему остаются те наименования местности, которые пришли к нам из прошлого.

В окрестностях Новороссийска масса необычных названий, в первую очередь адыгейского происхождения. Многие возникли еще до того, как был основан город, и остались в знак уважения традиций жившего здесь ранее народа.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован видео ролик «Большая история моего города».

Новороссийск – красивый и благоустроенный город, расположенный на юго-востоке Краснодарского края, у берегов глубоководной Цемесской (Новороссийской) бухты Черного моря. Эта природная гавань во многом определила направление развития, историю и облик Новороссийска, превратив его в крупнейший торговый порт и форпост южных рубежей России.

Библиотека-филиал № 8

В рубрике «Этот день в истории» сотрудники опубликовали информационные посты, посвященные двум датам.

Одно событие 2510 летней давности, в 490 году до нашей эры герой Фидиппид крикнул "Радуйтесь, афиняне, мы победили!", и рухнул замертво. Так началась история марафонских забегов. Ежегодно в них принимают участие более 200 000 человек, а количество зрителей исчисляется миллионами.

Информационная панорама «В городе моем моя судьба» посвящена истории города Новороссийска, ведь именно в этот день 12 сентября 1838 года,182 года назад корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту. Кто был отцом основателем города? Благодаря кому Новороссийск «принял вид красивого города»?

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Ко дню основания города Новороссийска сотрудники опубликовали познавательный, информационный видеопост «Улицы родного города», где предложили своим друзьям и подписчикам ознакомиться с улицами города и с их названиями в прошлом.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

13 сентября нас ждёт Всероссийский день голосования: во многих регионах страны пройдут выборы глав регионов и региональных депутатов.

Из видео поста о выборах подписчики смогли увидеть подборку видеороликов, рассказывающих о выборах-2020, об их организации и, конечно, о таких важных в условиях пандемии мерах безопасности.

Читатели узнали, что голосовать можно уже начиная с 11-ого сентября, о плюсах придомового голосования, о мерах, помогающих исключить массовое скопление людей на участках.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Библиотека запустила новую рубрику «Литературная страничка» по произведениям любимых читателями поэтов и писателей.

Сегодняшняя рубрика была посвящена жизни и творчеству детского писателя Бориса Житкова. Подписчики познакомились с одним из популярных произведений «Галка».

Источник: ЦГБ им. Баллиона