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Открытие фотовыставки в фонде «Филантроп»

В центре социальной помощи и защиты прав граждан «Филантроп» была открыта фотовыставка «Мой город» ко Дню основания Новороссийска. Автор фотографий – Волков Вячеслав Павлович.

В церемонии открытия фотовыставки приняли участие активисты клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» и литературного объединения «Наше Слово». Были прочитаны авторские стихотворения и творческие очерки. Руководитель ККОО «Центр социальной помощи и защиты прав граждан - Филантроп» Рыбкина Аделия Павловна в свою очередь поблагодарила гостей и поздравила с сентябрьскими праздниками.

Фотовыставка «Мой город» представлена по адресу ул. Революции 1905 года, дом 6 (в окнах учреждения). Приглашаем посетить.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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