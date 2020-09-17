В институт культуры приехали мастера народного искусства

/Культура/

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 17 сентября, состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Традиционное народное искусство на современном этапе: вопросы сохранения и развития". Она прошла в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура".

Творческий вуз посетили мастера и собиратели народного декоративно-прикладного творчества. В фойе первого корпуса они представили свои стенды с изделиями: вышивка, гончарное искусство, роспись и другое.

Пленарное заседание конференции открыла доктор исторических наук, профессор, проректор по науке и дополнительному образованию КГИК Наталья Гангур:

"Мне очень приятно, что такая значимая конференция проходит на базе нашего вуза. У нас целый факультет народной культуры. На нем успешном функционирует кафедра народного декоративно-прикладного творчества. Ее возглавляет известный в России мастер и ученый Екатерина Вакуленко. Я хочу от всего института поблагодарить всех мастеров, которые сегодня принимают участие в конференции и в выставке. Кубань всегда славится своей уникальной традиционной культурой".

С приветственным посланием к участникам конференции через видеосвязь также обратился доктор искусствоведения, профессор, декан факультета народной культуры КГИК, художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Заседание конференции транслировалось онлайн для слушателей курсов повышения квалификации "Творческие люди" и для заочных участников, которые присылали свои доклады.

Конференция охватила ученых из разных уголков страны: Ставропольский край, Чеченская Республика, Дагестан, Казань, Орловская, Курская, Белгородская области и другие.

В этот день на пленарном заседании свои доклады представили доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного творчества Екатерина Вакуленко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры сольного и хорового народного пения КГИК Светлана Жиганова.

А после состоялся научно-практический онлайн-семинар "Исследования традиционного народного искусства и формы его практического освоения".

В рамках конференции говорили о монастырском искусстве, о традиционной вышивке разных регионов, о традиции бисерного и жемчужного шитья как вида церковного искусства, об экспедиционных практиках студентов, о роли выставочной деятельности и других вопросах.

Источник: пресс-служба ректора КГИК