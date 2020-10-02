Прямой эфир «Гори, звезда моя, не падай»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 1 октября состоялось памятное литературное мероприятие, приуроченное к 125-летию со Дня рождения русского поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики Сергея Александровича Есенина. Трансляция носила название «Гори, звезда моя, не падай».

Мероприятие началось с выступления сотрудника отдела массовой работы, которая пересказала присутствующим краткую биографию автора. Речь шла о детстве, отрочестве, образовании Сергея Александровича Есенина, его первых творческих работах, сборниках, общественном признании и личной жизни.

Затем слушатели посмотрели несколько музыкальных композиций, романсов на стихи Сергея Есенина, а именно: «Хулиган» - исп. Сергей Безруков и «Мне осталась одна забава» - исп. Александр Малинин.

Во второй части онлайн - мероприятия выступила приглашенная гостья. Ею стала участница клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» и литературного объединения «Наше Слово» - Волкова Елена Сергеевна. Поэтесса поделилась своим личным мнением относительно творчества Сергея Александровича Есенина, прочитала любимые стихотворения классика, а также собственные авторские работы.

Так же была продемонстрирована поэтическая книга «Родные берега» (стихи – Волкова Елена Сергеевна/фото – Волков Вячеслав Павлович). О книге будет рассказано в отдельной публикации.

Завершилась встреча ответами на вопросы участников трансляции.

Источник: ЦГБ им. Баллиона