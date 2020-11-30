Самые ожидаемые сериалы 2021 года

/Культура/

2020 год постепенно подходит к концу.

В этот непростой год вышел не один киношедевр и продолжение многих сериалов ждется с нетерпением. Вашему вниманию рейтинг самых ожидаем новинок 2021 года в мире сериалов, а все лучшие сериалы 2020 и прошлых лет можно посмотреть на сайте https://film7.zagonka.tv/serialy/ бесплатно.

«Ведьмак»

Открывает рейтинг лучший фэнтези сериал 2021 года. весной выйдет второй сезон сериала, который создан по мотивам книг известного польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».

В центре сюжета ведьмак и мутант Геральт из Ривии, юная Цири и чародейка Йеннифэр. Судтбы героев переплетены времен и судьбой, что делает просмотр сериала еще интереснее.

«Сквозь снег»

Сериал «Сквозь снег» не обладая большим бюджетом смог получить хорошие отзывы кинокритиков и зрителей. Сюжет сериала построен на постакалиптическом будущем, но довольно необычен для жанра.

На Землю, в результате техногенной катастрофы, пришел Ледниковый период. В первом сериале сюжет сериала развивался в рамках одного поезда, в котором собраны как богатые, так и бедные. Во втором сезоне пассажиры гигантского поезда узнают, что жизнь сохранилась не только в их поезде, но и в других местах на планете.

«Властелин Колец»

В 2021 году будет большой выбор сериалов для просмотра тем, кто предпочитает жанр фэнтези. Сериал рассказывает историю до приключений Бильбо и Фробо Бэггинсов. Сюжет приквела к известным кинолентам разворачивается во Вторую эпоху.

Зрители смогут узнать историю появления колец всевластия, первых баталий между магами и эльфами, а также период становления и падения могущественного волшебника Саурона.

«ВандаВижен»

Завершает наш рейтинг сериал из вселенной «Мстители». В центре сюжета Алая Ведьма и ее муж Вижен. Создатели сериала не раскрывают подробностей сюжета, но известно, что все действия происходят после «Мстителей: Финал» и картина станет приквелом к полнометражному фильму «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

В первом сезоне картины будет шесть эпизодов, а премьера картина намечена на январь 2021 года. Главных героев в сериале исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Евгений Счастливый