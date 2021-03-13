Организации культуры смогут отдавать в аренду свои площади

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Государственная дума в первом чтении одобрила проект закона о праве организаций культуры сдавать площади в аренду без торгов.

Законопроект, предусматривающий право организаций культуры передавать площади в аренду без проведения аукциона организациям общественного питания и лицам, осуществляющим розничную торговлю сувенирной продукцией, приняла Государственная Дума в первом чтении.

Законопроект, разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом, представила на пленарном заседании Госдумы 10 марта статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

«Жалобы зрителей на порой чрезвычайно завышенные цены в театральных и музейных буфетах, на продукцию не всегда достойного качества, к сожалению, не являются редкостью. В этой связи и был разработан законопроект, который даёт право организациям культуры заключать договоры аренды без торгов в двух случаях», – сказала Алла Манилова.

Речь идёт о праве учреждений заключать договоры аренды без торгов с организациями общественного питания для буфетного обслуживания посетителей и работников организаций культуры, а также с лицами, осуществляющими розничную торговлю сувенирной продукцией.

По словам Аллы Маниловой, предлагаемые изменения позволят создать доступные условия для посетителей учреждений культуры, повысить качество предлагаемых к продаже товаров, расширить ассортимент и поддержать особую атмосферу в культурных институциях.

Кроме того, организации культуры смогут передавать по договорам аренды и безвозмездного пользования без торгов движимое имущество, относящееся к сценическому оформлению спектакля (костюмы, декорации, бутафорию) и к стационарному сценическому оборудованию (сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование).

«Предлагаемые изменения крайне необходимы», — считает депутат Госдумы Владимир Синяговский. — «Они создадут условия для более оперативного и эффективного управления имуществом, упрощая процедуру его передачи другим организациям, снизят административную нагрузку, помогут обновить репертуар.»

Источник: https://gosnovosti.com/2021/03/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82/