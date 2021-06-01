Библиотеки для маленьких путешественников появятся в поездах, соединяющих Адлер и Анапу с Красноярском

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Специально к Международному дню защиты детей «Библиотеки юного путешественника» будут открыты еще в девяти двух составах двух поездов формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД»).

Так, с 1 июня произведения классической и современной детской литературы появятся в поезде №127/128 Красноярск – Адлер, а с 3 июня – в поезде №129/130 Красноярск – Анапа. Теперь библиотеки будут доступны в 62 составах 22 поездов.

Проект реализуется в партнерстве с федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город». Всего в передвижные библиотеки АО «ФПК» компания уже передала около 2 тыс. книг известных отечественных и зарубежных авторов, в том числе: Агнии Барто, Самуила Маршака, Александра Волкова, Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Корнея Чуковского, Марка Твена, Николая Носова, Памелы Трэверс.

Чтобы получить сказочное произведение, достаточно обратиться к проводнику. Стоит отметить, что в каждой из книг есть специальный формуляр, как в настоящей библиотеке.

Напомним, что «Библиотеки юного путешественника» действуют в поездах АО «ФПК» с января 2018 года. Проект призван сделать поездку еще более познавательной, а также прививать маленьким пассажирам любовь к хорошим книгам с самого детства.

На сегодняшний день библиотеки доступны в поездах № 102/101 Адлер – Москва, №87/88 Нижний Новгород – Адлер и др.