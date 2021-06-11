Волочкова против Большого театра

/Культура/

15.06.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция балерины Анастасии Волочковой, посвященная ее конфликту с Большим театром.

Конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался еще в 2000 году. С тех пор имя артистки стало все реже появляться на афишах и все чаще — в светской хронике. В 2003 году балерину после громкого скандала якобы официально уволили из театра. Руководство Большого заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей врагов и завистников. Однако с того момента начала выступать сольно и сейчас гастролирует по всей России с концертами и танцевальными номерами.

В ходе пресс-конференции Анастасия выступит с обвинениями в адрес администраторов Большого театра. Балерина и ее юрист сообщат, что подают сразу 3 иска в суд к Большому Театру.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00.

Олег Цуриков, руководитель пресс-центра НСН Мультимедиа Холдинг