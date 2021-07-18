Счетная Палата назвала проблемы сферы культуры в регионах ЮФО и СКФО

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Счетная палата опубликовала доклад о состоянии культуры в стране. Внимательно прочли и коротко рассказываем о том, что касается Юга России.

В 39 регионах страны уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями (КДУ), то есть театры, библиотеки, цирки, концертные залы, кинозалы, зоопарки и т.д. - составляет менее 80 %. Наиболее низкие показатели, по данным Счетной Палаты РФ, отмечаются в Ингушетии (8 %), Чеченской республике (18 %), Кабардино-Балкарии (28 %).

Обеспеченность библиотеками в регионах ЮФО и СКФО ниже расчетного показателя. В Ингушетии обеспеченность библиотеками составляет 15%, в Чечне - 21%, в Кабардино-Балкарии - 31 %, в Краснодарском крае - 37 %.

В 2020 году сократилось число зарегистрированных пользователей библиотек в сельской местности. Наиболее значительное сокращение зафиксировали в Краснодарском крае (на 145 тыс. человек), Дагестане (на 127,1 тыс. человек), Чеченской Республике (на 96,5 тыс. человек).

Число посещений музеев в регионах Юга и Кавказа за семь лет упало только в Ингушетии ( - 26,6%).

Самая низкая обеспеченность парками культуры и отдыха на Юге в Крыму ( 5% от расчетного показателя).

Менее всего зоопарков в Южном федеральный округе (3 % от общего количества в стране), более всего в Центральном федеральном округе (25 %).

Огромная проблема в стране с детскими школами искусств (ДШИ), говорят данные Счетной Палаты. По плану к 2020 году туда должны были ходить 12 % детей, фактически же к 2020 году этот показатель не только не достигнут, составив 7,4%, но и снизился по отношению к 2015 году (тогда было 11,8%).

Предусмотренный показатель охвата детей занятиями в ДШИ (12%) в городах соответствует только в 7 регионах, в сельских поселениях - только в 4. В число этих субъектов федерации регионы СКФО и ЮФО не входят.

Источник: Телеграм-канал