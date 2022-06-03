Юные анапчане победили в краевом конкурсе детского художественного творчества

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Детское творчество необходимо поддерживать — с него начинается гармоничное развитие и приобщение к культурным ценностям страны, уверен депутат Госдумы Иван Демченко.

Диплом лауреата I степени получила делегация Анапа на VI краевом фестивале-конкурсе детского художественного творчества «Адрес детства — Кубань», который на днях прошел в станице Елизаветинской.

В краевом фестивале-конкурсе приняли участие детские творческие коллективы и исполнители, студии декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства.

Анапу на гала-концерте представили ансамбль казачьей песни «Соловейко», ансамбль эстрадной песни «Акварель» и хореографический ансамбль «Планета танца». А выставку украсили самобытные работы наших ребят из народной студии «Славянский стиль».

А в Темрюкском районе ярким событием для творческой молодежи стал фестиваль «Таманские звёздочки». В нем приняло участие более 500 детей и педагогов.

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели поблагодарил организаторов за внимание, уделенное юным талантам.

? Создавая условия для творческого развития молодежи, вы способствуете укреплению традиций всего государства. Особая благодарность родителям, которые помогают своим детям идти творческим путем. Успехов ребятам и новых побед, — отметил в своем обращении Иван Иванович.