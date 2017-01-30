Литературный критик и поэт Николай Александрович Добролюбов

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5 февраля 2017 года отмечается 181 год со дня рождения Николая Александровича Добролюбова – русского литературного критика, поэта, публициста. В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронными копиями различных исторических материалов, посвященных этому литературному и общественному деятелю.

«Личность Добролюбова должна играть одну из главных ролей в истории развития нашего общества, не только как первого вполне реального критика и публициста, не только как даровитого проповедника новых идей, наложившего печать своего живого слова на целую эпоху; в то же время личность эта замечательна, как человек, как тип, вполне цельный, определенный и могущий служить одним из самых ярких представителей новой среды, которая выступила на поприще умственного движения», – читаем в издании «Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе», выпущенном в Санкт-Петербурге в 1872 году.

Н. А. Добролюбов прожил недолгую жизнь, но успел стать «красой и гордостью русской литературы, властителем дум русской интеллигенции шестидесятых годов». Такими словами его характеризует статья, напечатанная в журнале «Народный учитель» в 1911 году и посвященная 50-й годовщине со дня смерти литератора.

Из этого же материала можно узнать, что «суровая жизнь в доме властного и неприветливого отца, требовавшего безусловной покорности от всех семейных, наводящего страх на окружающих, в раннем возрасте наложила на Добролюбова печать замкнутости». Чтобы вполне очертить мрачный фон его детства, стоит взять только один, причем праздничный, новогодний день, который 15-летний будущий критик описал в своем дневнике: «Вот и еще один год „юркнул в вечность“! И еще год прошел, и еще годом сократилась жизнь моя. Грустно встретил я этот год, которого ждал я, можно сказать, с нетерпением. Много я надеялся на него и от него… Но вот пришел он, и при самом вступлении его, надежды мои рассыпаются прахом. Грустно, невесело!..»

Представленное в открытом доступе на портале Президентской библиотеки издание 1931 года «Дневники. 1851–1859» позволяет читателю заглянуть в самую душу поэта. «Добролюбова обычно рисуют человеком сухим, холодным, рассудочным, который не знает волнующих чувств и живет только аскетической мыслью. Таким нередко рисует себя и сам Добролюбов. Дневники показывают, что всё это вздор. Человеческое было не чуждо Добролюбову», – отмечает в предисловии В. Полянский.

Из дневников можно увидеть, как формировалась не только личность Добролюбова, но и его взгляды. К примеру, если в дневниковых записях от 7 марта 1853 года и затем в течение целого месяца 17-летний Добролюбов сокрушается о своих грехах и скорбит о «лености к молитве, о своей рассеянности и легкомыслии, о вольных суждениях, о лжи, хитрости, славолюбии», то позже намечается надлом в религиозности юноши, он сомневается «в важнейших истинах спасения». К 19 годам мы видим его уже явным атеистом, философом, последователем материалистической философии – он пишет ночами о своем знакомстве с философией Фейербаха, следит за острой полемикой Чернышевского с Герценом. В том же 1855 году Добролюбов напишет, что он со своими друзьями «затрагивает великие вопросы» и что их «занимает более всего родная Русь своим великим будущим», спустя два года в записи от 15 января уже точно сформулировано: «Я отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество с равными правами…»

В 1856 году Добролюбов познакомился с Н. Г. Чернышевским, с той поры началась их крепкая, но, увы, недолгая дружба, которую прервала преждевременная смерть Николая Александровича. В статье М. Неведомского «Об Н. А. Добролюбове», напечатанной в 1911 году в журнале «Наша заря», электронная копия которого хранится в фонде Президентской библиотеки, особо подчеркивается: «Достаточно одного факта их быстрого сближения и горячей дружбы, чтобы допустить с огромной долей вероятности, что формировался духовно Добролюбов, этот двадцатилетний юноша, – под руководством Чернышевского, что влияние последнего должно быть огромно и всесторонне. Поэтому там, где недосказывает Добролюбов, мы можем спокойно обращаться за справкой к Чернышевскому».

Благодаря Чернышевскому, еще во время учебы в Педагогическом институте, Добролюбов начал печататься в журнале «Современник», а после окончания учебного заведения стал его постоянным сотрудником, вел сатирический отдел и возглавлял отдел литературно-критический. Это время отмечено большой литературной активностью Добролюбова: были написаны такие статьи, как «Что такое обломовщина?», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?», «Черты для характеристики русского простонародья» и многие другие. «Критика соединялась у Добролюбова с вполне определенными идеалами и убеждениями, с широко развитым понятием о солидарности личной и общественной пользы, с никогда не оставлявшим его стремлением к большей справедливости в человеческих отношениях. В его блестящих статьях виден был „холодный ум и пылкое сердце“, что в соединении с указанными выше приемами его критической деятельности сразу завоевало ему привилегированное положение и среди читателей, и в самой редакции», –говорится в упомянутой ранее статье из журнала «Народный учитель».

Николай Александрович Добролюбов скончался в 1861 году от чахотки и был похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки