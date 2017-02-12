120 лет первой переписи в России – итоги и перспективы

/Культура/

9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года была проведена первая и единственная Всеобщая перепись населения Российской империи. Что же это было за событие и какую роль сыграло оно в дальней жизни страны?

«Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи» было подписано императором 5 июня 1895 года. В тот же день было утверждено мнение Государственного совета, гласившее, в частности, что «Всеобщая перепись населения империи имеет целью привести в известность его численность, состав и местное распределение».

Первоначально опрос населения страны планировалось проводить по 14 пунктам: имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, сословие или состояние, вероисповедание, место рождения, место приписки, место постоянного жительства, родной язык, грамотность, занятие, физические недостатки. В ходе подготовки пункты «грамотность» и «занятие» пополнились уточняющими вопросами об умении читать, месте получения образования, а также о воинской повинности.

Переписи путем непосредственног о опроса подлежали все жители империи, вне зависимости от пола, возраста, состояния, вероисповедания, национальной принадлежности и подданства. Император Николай II тоже заполнил анкету, в графе «занятие» указав ставшее впоследствии хрестоматийным «хозяин Земли Русской».

Всего в сборе данных участвовало порядка 150 тыс. счетчиков, было заполнено и обработано 30 млн бланков. Общие затраты на перепись составили около 7 млн рублей. Ее детальные результаты с разбивкой по губерниям и областям Российской империи публиковались на протяжении 1899–1905 годов отдельными томами (всего было выпущено 119 книг).

Общая численность населения Российской империи по итогам переписи составила 125 640 021 человек. Многие результаты по современным меркам выглядят как минимум необычно: грамотность – в районе 20%, абсолютное доминирование сельского населения – более 85%, при этом 77% процентов жителей империи составляли крестьяне.

Некоторые же цифры и вовсе шокируют. Например, в европейской части России средняя продолжительност ь жизни русских мужчин была 27,5 лет, а в целом по стране – 40 лет.

Перепись 1897 года стала единственным источником достоверных и объективных данных о численности и составе населения в конце XIX века. Ее результаты – и итоговые тома, и чудом уцелевшие в архивах переписные листы – бесценные исторические артефакты и предмет пристального интереса уже нескольких поколений ученых.

Однако такой взгляд на перепись – это взгляд с позиции благодарных потомков; масштабы и величие события с годами проступают все более отчетливо. А чем же была, а вернее, могла бы стать перепись для ее современников?

Россия в последней четверти XIX века активно развивалась: росли население, промышленное производство, торговый оборот. Но спонтанный рост не мог быть бесконечным. Дальнейшее устойчивое развитие требовало систематических осознанных действий государства, в том числе в области социальной и демографической политики. Подробные данные о численности, составе и размещении населения, его основных характеристиках открывали широчайшие возможности для повышения эффективности госуправления.

Итоги переписи 1897 года вполне могли положить начало новой эпохи в истории России – эпохи управления на основе знаний. Но судьба распорядилась иначе. И не вина тех, кто проводил перепись, что публикация ее окончательных итогов совпала с первой русской революцией и предоставленные новым знанием возможности так и не были полностью использованы. Кто знает, как бы сложилась судьба России, если бы Всеобщая перепись населения состоялась, например, на 5 лет раньше? Кстати, известный факт: первый проект проведения переписи датирован 1874 годом.

Впрочем, поскольку история не знает сослагательного наклонения, нам остается лишь извлекать из нее уроки.

Скоро – в 2020 году – в России должна пройти очередная перепись населения. И уже сейчас мы слышим две противоположные точки зрения: «Перепись слишком дорога» и «На перепись выделено слишком мало денег».

По оценкам Росстата, затраты на ее подготовку, проведение и подведение итогов могут составить порядка 50 млрд рублей. На первый взгляд, это огромные деньги.

Но вот вопрос, сколько мы потеряем, если попробуем данную сумму сэкономить? Боюсь, что потери будут многократно больше. Ошибки планирования, тем более в такой сфере, как социально-демогр афическая политика, стоят очень дорого, а порой вовсе непоправимы. Еще более опасна здесь мелочная экономия: скупой платит дважды, причем часто втридорога.

Сегодняшняя Россия, как и 120 лет назад, – игрок глобального масштаба, планомерно наращивающий свой политический и экономический потенциал в условиях для этого не самых благоприятных. Успех начинаний во многом зависит от точности и выверенности решений. И здесь остается надеяться, что из уроков истории будут сделаны правильные выводы.

Дмитрий Журавлев,

Генеральный директор Института региональных проблем