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В Краснодаре открывается первая выставка Андрея Андреева

19-го февраля, в Краснодаре открывается первая выставка Андрея Андреева. Работы представленные в экспозиции написаны в популярном в последние годы стиле славянской мифологии. 

   

Вот только один из отзывов, о творчестве Андрея Андеева.

- Андрей - иллюстратор и рисовальщик высочайшего класса. Особенно хорошо владеет иллюстрацией, пейзажем и абстрактным рисунком. Те, кто работает с ним как с иллюстратором, восхищаются тем, насколько это легко и просто. Андрею достаточно услышать несколько слов и понять эмоциональную окраску задуманного рисунка. Найдя нужный образ и уловив дух сюжета, Андрей безошибочно точно изображает именно то, что представляет себе автор и абсолютно верно передаёт задуманные эмоции.

 

Поклонников жанра ждут по адресу: ул. Красноармейская, 30. Дом ученых и инженеров, 

 

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Категория: Новости / Культура

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