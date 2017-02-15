Современные передвижники едут в Ленинградский район

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16 февраля, студенты и преподаватели Краснодарского государственного института культуры отправятся в Ленинградский район с акцией «Арт-передвижники». Культурно-просветительский проект существует в вузе с 2013 года, за это время участники побывали с концертами в более чем двадцати городах и районах Кубани.

В станице Ленинградской преподаватели КГИК проведут мастер-классы для школьников. Доцент, лауреат международного конкурса Алексей Харатянц и преподаватель факультета консерваторияКсения Левакова познакомят ребят с духовыми инструментами, преподаватель факультета народной культуры Сусанна Тумасян проведет занятие по декоративно-прик ладному творчеству, а преподаватель кафедры театрального искусства Максим Журков расскажет о режиссуре в театре. Творческие встречи начнутся в 13:00.

В это же время в фойе Дворца культуры откроется выставка «Лицо Победы», подготовленная студентами факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования КГИК. В основе экспозиции – портреты ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на территории Кубани. «Лицо Победы» - еще один проект института культуры, существующий на протяжении трех лет.

В 14:00 студенты творческого вуза представят школьникам Ленинградского района большую концертную программу. На сцене выступят будущие хореографы, вокалисты, музыканты, актеры театра. У юных зрителей, в свою очередь, будет возможность поближе познакомиться с вузом и, возможно, определиться со своей будущей профессией.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.