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Новороссийский театр имени Амербекяна и группа "Синева" дали большой концерт в Новороссийске

Сегодня на сцене Форумной площади был дан большой концерт "Солдатский привал" актерами Новороссийского муниципального театра имени Амербекяна и группой "Синева" 7-ой ДШД. В программу вошли песни военных лет и современных авторов.

Почти четыре часа для новороссийцев и гостей города звучали песни вонных лет и песни современных авторов! Говорят, что эти песни стали забывать. Это неправда! Люди не уходили с площади, даже после того, как с моря потянул холодный ветер "моряк". Они пели вместе с артистами! А открылся концерт массовым исполнением песен "Десантный батальон" и "День Победы" в исполнении юных новороссийцев школы 12, студии "Орхидея", хора МТЛ и Гимназии 2, актеров театра им.Амербекяна.

 

Фото Анастасии Золотовой

 

Источник: Евгений Кушпель

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Категория: Новости / Культура

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