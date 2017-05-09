Новороссийский театр имени Амербекяна и группа "Синева" дали большой концерт в Новороссийске

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Сегодня на сцене Форумной площади был дан большой концерт "Солдатский привал" актерами Новороссийского муниципального театра имени Амербекяна и группой "Синева" 7-ой ДШД. В программу вошли песни военных лет и современных авторов.

Почти четыре часа для новороссийцев и гостей города звучали песни вонных лет и песни современных авторов! Говорят, что эти песни стали забывать. Это неправда! Люди не уходили с площади, даже после того, как с моря потянул холодный ветер "моряк". Они пели вместе с артистами! А открылся концерт массовым исполнением песен "Десантный батальон" и "День Победы" в исполнении юных новороссийцев школы 12, студии "Орхидея", хора МТЛ и Гимназии 2, актеров театра им.Амербекяна.

Фото Анастасии Золотовой

Источник: Евгений Кушпель