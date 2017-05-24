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В библиотеке им. Баллиона в Новороссийске прошла экскурсия «Родники славянской культуры»

В Центральной городской библиотеке им. Э. Баллиона 23 мая состоялось познавательное мероприятие, во время которого была совершена виртуальная экскурсия «вглубь веков», рассказывающая о жизни братьев Кирилла и Мефодия.

При помощи мультимедийной презентации гостям из Новороссийского колледжа строительства и экономики были продемонстрированы основные вехи в развитии письменности.

Ведущая начала свой рассказ с периода до нашей эры, когда всю необходимую информацию люди доносили друг до друга посредством наскальных рисунков. Затем присутствующие познакомились с клинописью и первыми начертаниями букв, а затем уже и с древнегреческим алфавитом.

На жизни святых Кирилла и Мефодия был сделан особенный акцент. Первая славянская письменность, церковная азбука, русские книги – обо всем говорила библиотекарь.

Источник: ЦГБ им. Баллиона Новороссийск

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Категория: Новости / Культура

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