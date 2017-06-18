В Новороссийске подвели итоги детского музыкального фестиваля-конкурса «Морской узелок»

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Гран-При в номинации эстрадный вокал в возрасте 14-15 лет завоевала Илона Триандиллиди ДЭВС «Овации» СКЦ г. Крымск.

Девушка будет приглашена для участия в гала-концерте вместе с победителями взрослого Международного конкурса «Морской узел-2017», который пройдёт в Новороссийске в День морского и речного флота.

По итогам этого года можно отметить, что границы детского конкурса расширяются: если раньше в нём принимали участие только образовательные учреждения и детские коллективы города Новороссийска, то теперь и из других городов и районов Краснодарского края.

Детский музыкальный конкурс «Морской узелок» проходил 17 и 18 июня во Дворце творчества детей и молодежи имени Н.И. Сипягина в Новороссийске.

Источник: пресс-служба администрации г. Новороссийск