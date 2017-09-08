Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти будут издавать малоизвестных авторов

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6 сентября в Московском доме книги на Новом Арбате презентовали культурно-просветительский проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и Московского дома книги. Мероприятие прошло в преддверии открытия 30 октября 2017 года первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби».

На 2017 год приходится сразу две круглые исторические даты – столетие революции и 80-летие «Большого террора», периода наиболее массовых репрессий в истории нашей страны. Сотрудничество с Московским домом книги – часть подготовленной Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти масштабной программы мероприятий, призванной привлечь внимание аудитории к теме сохранения памяти о жертвах репрессий.

В рамках партнерства в крупных магазинах сети Московского дома книги будут представлены стенды с художественной и научной литературой, посвященной теме репрессий. В число изданий включены и те, которые будут издавать Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа. У читателей появится возможность познакомиться с важнейшими произведениями об этой эпохе, которые ранее не были доступны широкой аудитории, и через книгу пережить судьбы людей, столкнувшихся с системой ГУЛАГа.

«Мы благодарим Московский дом книги за возможность сфокусироваться на этой непростой теме. Несмотря на драматические судьбы своих авторов, почти все книги о репрессиях, представленные на стендах, написаны с безусловным осознанием ценности жизни. Эти книги – лишь малая часть впечатляющего литературного наследия, которое оставили люди, прошедшие через аресты, ссылки и лагеря. О многих других важных произведениях пока мало кто знает. Наше сотрудничество с Домом книги — это часть большой просветительской работы. Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа будут издавать новые книги, в том числе воспоминания и художественные произведения, написанные участниками этих страшных событий, и, мы надеемся, благодаря сотрудничеству с Домом книги лучшие из этих книг станут доступны широкому кругу читателей», — отметил директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

Помимо стендов совместный проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и Московского дома книги предполагает проведение авторских встреч, лекций и чтений на тему массовых репрессий, которые затронули миллионы людей нашей страны. По сей день не утихает дискуссия о том, что именно происходило в этот страшный для нашей страны период. Общество должно знать как можно больше о массовых репрессиях ХХ века, чтобы не повторять подобные ошибки в будущем. Рассказывать об истории репрессий, «Большом терроре» и о силе человеческого духа в трудных жизненных обстоятельствах будут историки, публицисты и общественные деятели.

Первую встречу с читателями провела 6 сентября Наталия Солженицына, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, член Совета Фонда Памяти.

Наталия Дмитриевна пообщалась с читателями, ответила на вопросы журналистов. Среди тем, которые затронула Наталия Дмитриевна, были работа возглавляемого ею фонда помощи бывшим политзаключённым, книги Александра Солженицына, представленные в магазине, актуальность его произведений.

««Наша встреча сегодня проходит в преддверии открытия монумента жертвам массовых репрессий «Стена скорби». Будет ли монумент высокий или низкий, где он будет стоять, — это не столь значительно. Важно, что такой мемориал будет. В Московском доме книги представлены важнейшие произведения о репрессиях – надеюсь, что благодаря нашему проекту их прочтут и те, кто пока мало знаком с темой. Для меня очень важно видеть среди гостей нашей первой встречи молодые, светлые, увлечённые лица, ведь сохранять память о репрессиях прежде всего нужно для них – во имя того, чтобы в будущем они не позволили повториться таким страшным ошибкам», - подчеркнула Наталия Солженицына.

Источник: Фонд Памяти