/Культура/

179 лет назад одиннадцать российских кораблей под командованием великого русского флотоводца вице-адмирал Михаила Лазарева вошли в Цемесскую бухту. С этого момента и началась история нашего города.

На берегах Цемесской бухты раскинулся привольно город-порт, город-труженик, город-воин, любимый город Новороссийск

В архитектурном плане наш город очень молодой. За годы своего существования он неоднократно разрушался. Однако и сегодня в Новороссийске есть строения, которым более ста лет. Некоторые из них появились до революции, а другие были возведены еще в XIX веке.

12 сентября в библиотеке филиале №4 им. А. С. Пушкина прошел час истории «Их имена в истории Новороссийска». Учащиеся 9 класса СОШ №33 узнали о первых архитекторах города-героя и были удивлены, что проходя мимо некоторых зданий, даже не подозревали какая у них история.

С днем рождения ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!!