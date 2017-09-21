Краснодарский студент выступил с сольными концертами в Румынии

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Студент Краснодарского государственного института культуры Владислав Корепанов выступил с сольными концертами в Румынии. Он представил свою программу в трех городах: Клуж-Напока, Сибиу и Бухарест.

Владислав учится на четвертом курсе факультета "Консерватория" и играет на фортепиано, гитаре и ударных инструментах. В этом году он выпустил свой первый сольный альбом "Время пришло". Для развития своего творчества Владислав решил организовать музыкальный тур по Европе. На его предложение о проведении концертных вечеров откликнулись сразу три города Румынии, которые и стали его первыми зарубежными площадками для сольного выступления.

Владислав представил публике программу из классических и современных произведений, а также собственных композиций. Организаторы выразили благодарность преподавателю студента и ректору института культуры.

"Перед концертами я много репетировал, поэтому, когда выходил выступать перед румынской публикой, волнения не чувствовал. Меня хорошо встретили. Теперь я планирую организовать музыкальный тур по России",– делится своими впечатлениями Владислав.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры