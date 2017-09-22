Открылась международная выставка современного искусства «Новороссийская биеннале - 2017»

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Свои работы представили креативные мастера не только со всей России, но и стран Черноморского бассейна, Средиземноморья.

Выставка проходит в Новороссийске уже в пятый раз, и с каждым годом расширяется география и увеличивается число участников. Это единственная в крае выставка, официально заявленная, как международная!

Проект высоко оценили в Российской академии художеств и в Министерстве культуры Краснодарского края. Они являются его организаторами наряду с администрацией города Новороссийска, Творческими союзами художников России и Кубани, и Частным учреждением культуры «Музей изобразительных искусств» города Новороссийска.

Глава города Игорь Дяченко направил приветствие участникам и организаторам выставки. «Для города, да и для всего юга России «Биеннале» мощный центр притяжения и стимул для развития современного искусства. Это может стать ещё одним нашим брендом, таким же мощным, как Абрау-Дюрсо и Малая земля», - подчеркнул Игорь Дяченко.

В этом году «Биеннале» вышла за рамки традиционных выставочных площадок. Для размещения экспозиции предложили пространство в бывших производственных цехах. Оно дало художникам больше возможностей для самовыражения.

Выставка будет работать до 31 октября в Экспериментальном центре современного искусства «Ангар», расположенном по адресу: ул. Мысхакское шоссе, 57А.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска