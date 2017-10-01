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Сквер в центре Астрахани официально назвали Армения

Сквер в Астрахани, на территории которого до 1930-ых годов находился армянский храм, дано официальное название «Армения».

Соответствующее постановление было принято на заседании городской администрации Астрахани.

За сквером на пересечении ул. Советская/Калинина название «Армения» закрепилось давно, а в 2008 году на территории сквера был установлен армянский памятник – хачкар.

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что в мае 2017 года в сквере также были установлены два хачкара по случаю 300-летия со дня основания Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви в России, а также в знак дружбы между армянским и российским народами.

Источник: https://rusarminfo.ru/2017/09/30/skver-v-centre-astraxani-oficialno-nazvali-armeniya/

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Категория: Новости / Культура

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