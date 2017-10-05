/Культура/

8 октября 2017 года исполняется 86 лет со дня рождения основоположника российского политического детектива Юлиана Семёнова (1931–1993). На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной электронной коллекцией «Юлиан Семёнов (1931–1993)», которая включает самые разные материалы, иллюстрирующие яркую жизнь и активную творческую и общественную деятельность писателя. Это цифровые копии книг, рукописей, статей, писем, архивных документов и фотографий – всего более 100 единиц хранения.

В отечественную литературу прозаик вошёл как автор остросюжетных повестей и романов «Петровка, 38», «Противостояние», «ТАСС уполномочен заявить», «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны» и других. Все эти произведения были экранизированы, что принесло автору ещё большую известность. В 1989 году Юлиан Семёнов создал газету «Совершенно секретно» и одноимённую телепередачу. А потом собрал все книги, написанные им про советского разведчика Максима Исаева (Штирлица), и издал их под одной обложкой под названием «Альтернатива».

Ключевая проблема цикла, отражённая в его заглавии, – это проблема выбора, нравственного и политического, стоящего перед каждым героем и, в сущности, перед каждым мыслящим человеком. Все романы Семёнова выходят за рамки жанра, за что их и полюбили миллионы читателей: тут и глубокая постановка проблем, и психологическая проработка характеров героев. «Семнадцать мгновений весны» – вершина цикла.

«Литератор не прокурор, – написал Юлиан Семёнов в своих «Ненаписанных романах». – Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед мыслью. Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию».

Начинал писатель как газетчик – умный, напористый, не боящийся дальнихкомандировок. Побывав в 1967 году на дрейфующей станции «Северный полюс – 15», будущий литератор пишет в «Правду» статью «Эта прекрасная, прекрасная, прекрасная Арктика» (1967). Позже эти первые газетные впечатления воплотятся в рассказы. И не удивляет, что в предисловии к сборнику «Новеллы» (1966) Ю. Семёнов делится с читателями установкой: «Писатель обязан быть бродягой – в самом, конечно же, лучшем смысле этого слова. Но когда ты, волею обстоятельств, лишен возможности ездить по стране и жить среди тех людей, которые рождаются впоследствии вторично – как герои твоих романов, тогда особенно ярко и остро вспоминаешь свои бродяжничества – и восхитительную Якутию, и заснеженное тихое Закопане. Отсюда – рассказ „…В горах моё сердце“».

В материалах электронной коллекции из раздела «О Юлиане Семёнове» можно найти словесный портрет писателя, сделанный его американским коллегой Лакером Уолтером в статье для журнала Culture and Society «Юлиан Семёнов и советский политический роман» (1986): «У него круглое, живое лицо, короткая стрижка, беспокойные глаза. Одет Юлиан был, как молодящийся хиппи. Ведущий программы представил его как „русского Нормана Мейлера“… Сегодня Семёнов пользуется огромной популярностью в Советском Союзе. С книгами писателя вовсе не лёгкого жанра, а серьёзного, имеющего огромное воспитательное влияние, знакомы сотни, а то и тысячи людей».

Другой интереснейший раздел коллекции – «Переписка». В нём содержатся письма Ю. Семёнова, свободно обращающегося к руководителям государства, министрам и прочим высшим чиновникам – в попытках решить какие-то узловые проблемы, связанные с литературным и кинопроцессами. Вот, к примеру, короткое деловоеписьмо Ю. С. Семёнова Ю. В. Андропову о съёмках фильма «ТАСС уполномочен заявить...», написанное в 1979 году. В нём сценарист обосновывает необходимость увеличить финансирование знаменитого сериала: «Дело обстоит следующим образом: сценарий состоит из девяти серий, в то время как по обычным нормативам Гостелерадио фильм обязан быть семисерийным – и всё тут! Но мы не умещаемся в семь серий! Разрешите нам снять семь серий, но увеличенного метража: серию вместо часа пяти минут (по нормативам) уложим в час двадцать пять минут».

Раздел «Фотографии» коллекции Президентской библиотеки включает снимки Ю. Семёнова разных лет, а также его родителей и жены, Екатерины Михалковой-Кончаловской. Часть материалов раздела иллюстрирует общественную деятельность Ю. Семёнова.

В разделе «Увековечивание памяти» представлены цифровые копии фотографий, на которых изображены мемориальная доска Ю. Семёнову на стене редакции газеты «Московский комсомолец», Дом-музей писателя в Крыму, могилы Ю. Семёнова и членов его семьи на Новодевичьем кладбище Москвы и памятник писателю работы А. Ю. Рукавишникова, открытый в Ялте в 2012 году.

Интерес к литературному наследию Юлиана Семёнова не проходит. Ведь его произведения – безусловно, представляющие серьёзную литературу, – сохраняют основные признаки традиционной русской беллетристики.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки