Молодежный форум квнщиков пройдет в Геленджике

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С 20 по 22 октября на базе отдыха «Золотая лоза» в селе Прасковеевка соберутся 80 веселых и находчивых студентов и представителей рабочей молодежи курорта, для того чтобы обменяться опытом, пообщаться с именитыми квнщиками и наметить планы по развитию этого движения в городе-курорте.

Организаторы обещают, что программа форума будет интересной и насыщенной. Участники форума смогут попробовать свои силы в игре КВН, посоревноваться в находчивости и смекалке, в умении остроумно реагировать на заданные темы и в актерской игре.

В первый день участники форума встретятся с квнщиками, которые в разные годы представляли Геленджик на фестивалях. Они расскажут всем собравшимся о тонкостях игры и поделятся секретами мастерства.

Во второй день на форуме будет присутствовать режиссер, сценарист, участник команд «Сибирские богатыри» и «50/50» Высшей лиги КВН, с 1997 года редактор и руководитель Новороссийской лиги КВН, редактор региональной лиги «Черное море» Международного союза КВН Дмитрий Ходырев. Он расскажет участникам форума о методике, правилах и приёмах написания сценария КВН и проведет практические занятия.

Планируется, что по итогам форума будут окончательно сформированы студенческие команды КВН каждого учебного заведения среднего профессионального образования курорта и из числа представителей рабочей молодежи, которые в дальнейшем примут участие в городском фестивале КВН.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик