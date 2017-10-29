Югод Льва Гумилёва

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2 ноября 2017 года в Президентской библиотеке состоятся памятные мероприятия, посвящённые 105-летию со дня рождения и 25-летию ухода из жизни известного русского учёного и писателя Льва Николаевича Гумилёва. Начало в 14:00.

Это совместный проект Президентской библиотеки и Министерства культуры Республики Татарстан, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского Дома национальностей, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, общества туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан» и Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Юбилейные торжества начнутся с открытия фотовыставки «Дороги жизни», состоящей из 50 редких фотографий из семейного архива Гумилёвых, рассказывающих о родных и близких Льва Николаевича, о светлых и трагических днях его жизни, о его жизненном пути, где как в зеркале отразилась эпоха.

Продолжением этого дня станет показ фильма о Льве Гумилёве «Воскресать, умирать и жить» с участием режиссёра фильма Елены Плугатырёвой. Гости вечера памяти «Дороги жизни» увидят видеофрагменты из жизни учёного, услышат стихи Льва и Николая Гумилёвых, Анны Ахматовой, Михаила Дудина в исполнении актеров БДТ имени Г. А. Товстоногова, а также музыкальные произведения. Ведущая вечера – автор идеи и организатор, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Альфия Рахматулина.

Стоит отметить, что гостям представится уникальная возможность посетить с экскурсией Президентскую библиотеку, ознакомиться с историческими интерьерами здания Синода, синодальной церковью, а также с современными залами Президентской библиотеки, созданными специально для проведения общественных и государственных мероприятий. Экскурсанты посетят конференц-зал и мультимедийный зал-трансформер, оснащённые новейшим оборудованием с использованием 3D-технологий, в электронном читальном зале узнают о возможностях работы с электронными документами как в фонде библиотеки, так и на интернет-портале.

Биография и творчество Льва Гумилёва не случайно вызывают большой интерес общественности. Сын великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, он известен в мировой науке как автор пассионарной теории этногенеза, объясняющей закономерности развития различных этносов. Кроме того, Гумилёв-младший сочинял стихи и прозу, в совершенстве знал восточные языки, переводил поэзию с персидского языка, активно участвовал в геологических и археологических экспедициях. Четырнадцать лет Лев Гумилёв провёл в сталинских лагерях. Из Норильского лагеря во время Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт защищать родину, был зенитчиком вплоть до самого окончания войны, участвовал в Берлинской операции, имеет награды. Его научные труды посвящены кочевникам Срединной Азии («Степная трилогия»). Он переосмыслил роль татаро-монголов в истории России.

Источник: Президентская библиотека