Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност отметил День рождения

/Культура/

Свой праздник Владыка Феогност начал с Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города Новороссийска. С Днем Рождения правящего архиерея Новороссийской епархии поздравили духовенство и прихожане епархии.

Вечером с праздником Владыку поздравил и глава Геленджика. Виктор Хрестин поблагодарил Преосвященнейшего Феогноста за колоссальную работу, которую проводит Новороссийская епархия. Также глава города вручил епископу Феогносту приветственный адрес, в котором отметил его большой вклад в дело приобщения горожан к православной вере.

- Ваша жизнь – подражание Пастыреначальнику Христу: Вы заботитесь обо всех несправедливо обиженных, наставляете духовно потерявшихся, утешаете одиноких и отчаявшихся, милостивы к кающимся грешникам. Для всех, кто ищет и желает спасения, с братской любовью Вы открываете сокровищницу спасительной Христовой веры и животворящей истины, уподобив заповедь о любви к ближнему первой и наибольшей заповеди – о любви к Богу, - говорится в приветственном адресе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик