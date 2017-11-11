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Выставка Галины Терещенко открылась в Краснодаре

10 ноября, в Краснодарском государственном институте культуры состоялось открытие выставки кандидата искусствоведения, доцента факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, члена Творческого союза художников России Галины Терещенко.

В экспозицию "Вдохновение" вошли работы последних лет, представленные в разных техниках: живопись и декоративно-прикладное творчество (батик). По словам художницы, все ее картины были созданы в определенные периоды вдохновения и показывают ее настроение в разные периоды. Большое внимание в своем творчестве Галина Терещенко уделяет воспеванию женской красоты и натюрморту.

Выставка будет работать на протяжении двух недель в фойе концертного зала КГИК.

Галина Терещенко много лет работает в технике батика, ее произведения неоднократно экспонировались на художественных выставках в разных городах России. Она также занимается дизайном интерьера.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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