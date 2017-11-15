«Путь к успеху стал возможным благодаря депутату...»

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11 ноября 2017 года в городе-герое Новороссийске состоялся ежегодный краевой творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху», который прошел во «Дворце Творчества детей и молодежи имени Н.И. Сипягина».

С приветственным словом к гостям посредством конференц-связи обратился лидер общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. Он поприветствовал участников теплыми словами и пожелал творческих успехов.

На Фестиваль, съехались гости и участники с разных уголков Краснодарского края: г. Славянск-на-Кубани, г. Геленджик, г. Крымск, г. Горячий ключ, г. Туапсе, Северский район, п. Гулькевичи. Ведущим фестиваля стал гость из Анапы, который является инвалидом колясочником. В мероприятии приняли участие представители всех возрастных категорий. Самому юному участнику фестиваля было 5 лет, а самому старшему 73 года.

В концертном зале не было свободных мест. Жюри оценивали участников по 6 номинациям: хореография, вокальное исполнение, художественное слово, инструментальное творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество. Во время концертной программы проходила творческая выставка, экспонаты на которую предоставили люди с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности в фестивале приняло участие около 200 человек. Также, для юных участников и зрителей были организованы фотозона, мастер-классы, сладкая вата и воздушные шары.

Из-за большого количества желающих принять участие в фестивале, в следующем году было решено проводить фестиваль не за один, а за несколько дней. По окончанию фестиваля, все без исключения участники получили призы и грамоты.

"Мы и наши дети счастливы. И это благодаря нашего депутата Владимира Ильича. Низкой поклон" - единодушно заявили родители участников фестиваля.