Россия в списке стран, рискованных для туристов

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Россия попала в число стран, рискованных для туристов. Медицинская сервисная компания International SOS составила интерактивную карту мира с самыми опасными и безопасными странами для путешественников. России присвоили статус государства с «быстро изменяющимся уровнем риска».

Самыми опасными стали Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан. Безопасные страны – Австралия, Финляндия, Исландия и Норвегия. Есть вопросы к самим составителям рейтинга, отметил в эфире радио Sputnik вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Нельзя говорить, что это ретроспективная оценка медицинских рисков, которые у нас возникают. Они несравненно выше в мире, в той же Европе есть гепатит, не говорю уже о Латинской Америке, Африке. Непонятно, что это за рейтинг, какие критерии, какие показатели. Думаю, это оценка узко своего сегмента рынка и своих рисков, исходя из практики этой медицинской компании. Всемирный экономический форум в Швейцариии определяет рейтинг по 15 позициям. Да, у нас 43-я позиция по конкурентоспособности, но по медицинскому обслуживанию мы в тридцатке, это говорит о том, что с медицинским обеспечением дело обстоит не так, как заявляет эта компания», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/