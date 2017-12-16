В Новороссийске проходит Новогодний Арт-базар!

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Уникальное мероприятие стартовало сегодня в городе Новороссийске! Выставка-ярмарка изделий ручной работы мастеров из различных уголков Краснодарского края открылась в здании Морвокзала.

Мастера декоративно-прикладного искусства из Анапы, Геленджика, Туапсе, Горячего Ключа, Крымска, Краснодара, и других районов приехали продемонстрировать своё незаурядное творчество. Изготовленные ими игрушки, украшения, предметы домашней утвари, одежда, продукты, косметика, и другие занимательные предметы не смогли оставить равнодушными посетителей ярмарки в первый день работы. Ещё целых два дня – 16 и 17 декабря, в преддверии Нового года, на ярмарке будут проходить творческие мастер-классы гончарного мастерства, росписи по дереву, валянию, вязанию крючком и многое-многое другое. Новороссийцы и гости города смогут приобрести интересные изделия, которые найдут своё применение в каждой семье. Сообщили в управлении культуры администрации МО Новороссийск.