К 75-летию прорыва блокады Ленинграда Президентская библиотека приступает к оцифровке Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича

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23 января 2018 года в Президентской библиотеке состоится традиционное мероприятие, посвящённое героической защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 75-летию прорыва блокады и 74-й годовщине снятия фашистской блокады. Мероприятие начнется в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки.

Одним из центральных событий мероприятия станет торжественная передача для оцифровки и размещения в фонде Президентской библиотеки уникального документа – партитуры Седьмой («Ленинградской») симфонии Д. Д. Шостаковича, оригинал которой сегодня хранится в нотной библиотеке Дома радио. Проект стал возможен благодаря взаимодействию Национальной медиа-группы и Президентской библиотеки в сфере сохранения исторической памяти, неразрывно связанной с летописью ленинградского радио.

Седьмая симфония – произведение, впервые прозвучавшее для широкой публики в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Оно оказало большое влияние нанастроения жителей осаждённого города и сыграло определённую роль в переговорах советского командования с союзниками об открытии второго фронта.

В свою очередь от Президентской библиотеки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича будет передана видеозапись Седьмой симфонии, прозвучавшей в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением В. А. Альтшулера. Съёмки концерта Президентская библиотека провела 14 сентября 2017 года.

Участники мероприятия также узнают о героической работе по сохранению культурного наследия в условиях военного времени. В частности, будут представлены новые исследования о подвиге научных сотрудников уникального реставрационного центра Российской национальной библиотеки и Павловского дворца.

В рамках мероприятия состоится концерт лауреатов и номинантов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, где наравне с произведениями композиторов-классиков прозвучит «Элегическое концертино» молодого петербургского композитора Эдуарда Кипрского.

Участниками мероприятия станут блокадники, ветераны, представители молодёжных организаций, студенты и школьники, журналисты, историки, сотрудники культурных учреждений Санкт-Петербурга.

На портале библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Память о Великой Победе», в подраздел которой «Оборона и блокада Ленинграда» включены официальные документы, фото- и кинохроника, воспоминания, дневники жителей блокадного города, материалы из личных архивов и многое другое.