«Внутренняя миграция»  краснодарского художника Владимира Мигачёва в столичной галерее

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Новая выставка известного краснодарского художника Владимира Мигачёва в галерее ARTSTORYназывается «Внутренняя миграция» (25 января – 18 марта 2018). Её составили пейзажные полотна, написанные в последние 2 года. Художник проделал за это время большой путь – и с точки зрения географической: он объехал 6 областей Центральной России, – и с точки зрения творческой эволюции, совершив своего рода «внутреннюю миграцию», погрузившись в культуру «урочищ» (так на современных картах обозначают места исчезнувших посёлков и хуторов), культуру исчезающей российской деревни.

Выставка «Внутренняя миграция» – это многомерные, сложные, узнаваемые пейзажи. Это авторская живописная техника, которая включает применение золы, кварцевого песка, угля, глины, кузбасслака и часто даже обычной земли-чернозёма: для художника очень важно, чтобы краска превращалась не только в цвет и свет, но и в фактуру, в материю, в плоть. И это вопросы, которые задаёт художник, оставляя в этом важном диалоге со зрителем, – право отвечать или не отвечать, самостоятельно разбираясь в смыслах, вложенных автором.

Один из главных вопросов: как меняется сельский пейзаж – главный объект внимания художника?Страна становится совсем другой. Пейзаж, который нас окружает, также стремительно меняется. Многие проблемы, в том числе и социальные, выражены в пейзаже, через пространство, в котором мы существуем.

Начало проекту «Внутренняя миграция» положило простое разглядывание топографических карт. Термином «урочище» на них обозначаются территории бывших населенных пунктов. В современной России тенденция сокращения численности деревень сохраняется. Городское население составляет более семидесяти процентов. За последние двадцать лет с карты России исчезли тысячи деревень. По прогнозам некоторых демографов к 2025 году девяносто шесть процентов селян станут горожанами. Иными словами, сельское население исчезнет полностью. Эти статистические данные непосредственно отражаются в пространстве пейзажа. Каждый раз уничтожение структуры повседневности оставляет шрамы в окружающем ландшафте.

На выставке «Внутренняя миграция» будут представлены три работы с одинаковым названием «Урочище». С низкой линией горизонта и большим небом, – там больше ничего нет, пустота; и только наклеенные бинты на тех местах – «как на шрамах», – где и были когда-то строения. Мигачёв вспоминает, как весной прошлого года, поехал на речку Средний Зеленчук под Краснодаром: «… Я встретил семью, которая возвращались с кладбища. Разговорились. Оказывается, женщина всю свою жизнь прожила в этих местах. В середине 90-х в связи с социально-экономической ситуацией в стране отсюда уехали последние жители. Когда мы прощались, она попросила сфотографировать их на фоне "хутора", на фоне зарослей травы, брошенных садов, то есть, на фоне пустоты. В качестве бэкграунда – просто фон и никакой корневой системы. Отсюда и все наши «иваны-не-помнящие-родства». Тогда и появилось название всего проекта, появилось переживание по этому поводу. Может быть это и есть моя личная внутренняя миграция».

Как говорит художник, обследовавший за два последних года Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую, Калужскую и Орловскую области «средней полосы» России, – «шрамирование» – то, что остаётся от пейзажа вследствие этой самой внутренней миграции.

Когда-то, в 1980-е он прочитал такое высказывание известного географа Владимира Каганского: «Русский пейзаж невероятно не осмыслен, он существует отдельно от человека и часто ему вопреки». Мигачёв с этим согласен, главное – почувствовать настроение, и это не тоска и тревога, а что-то близкое к разочарованию.

И всё же в каждой его работе можно увидеть светлое пятно, потому что «надежда быть должна». Пусть это и не перспектива, но должен появиться какой-то вопрос. Как минимум: что происходит, и куда нам двигаться?

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Владимир Мигачёв родился в 1959 году в деревне на Орловщине. После окончания художественно-графического факультета Кубанского государственного университета остался жить в Краснодаре. В середине 80-х работал в стиле классического реализма. Затем был период увлечения абстракцией, который закончился в конце 90-х, после трёхлетней работы по росписи православного храма в Краснодаре. В жанре пейзажной живописи Мигачёв стал признанным мастером современного искусства, или, скорее, «актуального искусства», – именно такую формулировку он предпочитает. Персональные и групповые экспозиции работ Мигачёва регулярно проходят в России и за рубежом. Работы художника хорошо известны на российской арт-сцене, а также всё более востребованы за пределами России.