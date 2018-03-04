Александр Скляр отметит юбилей на РЕН ТВ

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Этой весной РЕН ТВ запускает новую версию программы «СОЛЬ». Первым гостем «СОЛИ от первого лица» станет Александр Ф. Скляр, который отметит своё шестидесятилетие в компании друзей-музыкантов.

В марте главная музыкальная программа РЕН ТВ представит новую версию – «СОЛЬ от первого лица». Благодаря уникальному формату зрители станут ближе к своим кумирам, а герои программы попробуют себя в роли ведущих – и будут в свободной форме говорить о насущном, общаться с другими приглашёнными музыкантами и играть свои лучшие песни.

Первым гостем спин-оффа «СОЛИ» станет Александр Ф. Скляр. Лидер группы «Ва-Банк» отметит 60-летие в студии РЕН ТВ и споёт вместе со своими знаменитыми друзьями.

Вместе с Юлией Чичериной и знаменитым саксофонистом Сергеем Летовым специально для зрителей РЕН ТВ Александр исполнит переведённую на русский язык песню Леонарда Коэна «First We Take Manhattan».

«Это очень старый и знаменитый хит Леонарда Коэна, царствие ему небесное. По моей просьбе томский поэт Андрей Олеар сделал перевод этой песни на русский язык. Я немножечко подправил этот перевод, пригласил Сергея Летова и записал эту песню. В нашем прочтении она получила название «А потом Берлин», – рассказал юбиляр.

С Гариком Сукачёвым Александр споёт «За гагарой с чёрным пером», с Дмитрием Спириным – композицию «Сашенька». В дуэте с Машей Макаровой прозвучит песня «Корабли не тонут». А вместе с Дмитрием Харатьяном Александр представит кавер на песню Владимира Высоцкого «Давно смолкли залпы орудий».

Смотрите новую версию программы «СОЛЬ» – «СОЛЬ от первого лица».

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям