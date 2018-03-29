400 человек приедут в КГИК на «Театральный переполох»

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Фестиваль-конкурс театрального творчества в понедельник стартует в институте культуры.

В Краснодарском государственном институте культуры 2 апреля открывается Международный фестиваль-конкурс театрального творчества "Театральный переполох". Показать свое актерское мастерство приедут 400 человек из разных регионов страны. На конкурсе будут представлены: Астрахань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Керчь и Краснодарский край. Впервые жюри возглавит актер театра и кино, продюсер, организатор международных театральных фестивалей и актерских лабораторий Арвид Книппенберг (Германия).

Конкурс пройдет по трем номинациям. 2 апреля, определят победителей и призеров в «Художественном слове», 3 апреля выберут лучших в «Ораторском искусстве».

В номинации «Театральное искусство» представлена 21 постановка. Просмотры будут длиться на протяжении всего конкурса.

Итоги фестиваля подведут 5 апреля. В этот день состоится мастер-класс председателя жюри и гала-концерт. Кроме победителей и призеров объявят также специальные награды за лучшие мужские и женские роли, а также за сценарии и режиссерско-постановочные работы.

Также в составе жюри: сопредседатель, профессор КГИК Светлана Ливада, известные на Кубани актеры Анатолий Дробязко, Равиль Гилязетдинов и Евгений Кушпель, а также ведущий специалист края по сценической речи Наталья Астанкова.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры