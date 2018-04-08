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Первая серия нового «Простоквашино» поставила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях

Общее количество просмотров мультфильма - больше 15 миллионов за сутки.

На ресурсах Mail.Ru Group, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте “Кино Mail.Ru”, прошла премьера мультфильма “Возвращение в Простоквашино”. На данный момент в Одноклассниках 6,5 миллиона просмотров, а ВКонтакте 9,3 миллиона.

Видео было опубликовано в официальных группах киностудии «Союзмультфильм» «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru». Уже за первые несколько часов видеоролик набрал несколько миллионов просмотров.

В дальнейшем в официальных группах в социальных сетях будут проходить специальные акции, посвященные премьере: пользователи приложения OK Live  смогут примерить маску одного из героев и отправить друг другу открытки в сообщениях. А вместе с выходом второй серии пользователям ВКонтакте станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма.

Союзмультфильм - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили «золотой фонд» мировой анимационной классики, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.

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Категория: Новости / Культура

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